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Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть
Однако все-таки простил
Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал об отношении к президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, а также вспомнил взаимодействие с ним в донецком клубе:
“ – Какими тремя словами можешь описать Рината Ахметова?
– Профессионал. Интеллигент. В своей жизни не видел ни одного президента, как Ринат Леонидович. Манера общения и поведения – на самом высоком уровне.
Еще он честен и справедлив. Он никогда не обидит своих футболистов. Всегда поддержит в любой ситуации и придет на помощь.
– Расскажи самую памятную историю, связанную с президентом “Шахтера”.
– Был случай в “Шахтере”. Неприятный инцидент произошел с некоторыми футболистами. Ему (Ахметову – прим.) донесли все наоборот. Он приехал на базу на следующий день. После 10 минут того, что было сказано, я подумал, что футбол кончился. Пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами в футбол играть. Потом, слова Богу, ему донесли все, как было на самом деле. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу.
– Принял вашу позицию и поверил?
– Мы объяснили, как все было на самом деле. Потом не знаю, проверяли они или нет, но нам поверили, и все кончилось без Аляски. Нас наказали штрафом, и это было уроком.
– Какой штраф?
– Не помню точно. 25 или 30 процентов заработной платы. Было больно, но лучше, чем в Аляску с пингвинами в футбол играть.
– А положительная история?
– Много хороших историй. Он очень многое делал для команды – празднование чемпионств, в частности.
– Звонил тебе по какому-то поводу?
– Да. Поздравлял с Днем рождения, поздравлял с переходом. Он всегда внимательно относился к футболистам. После перехода в "Динамо" не звонил. Это жизнь. Я благодарен ему за все, что он сделал. Ценю это”, - сказал Гладкий.
Напомним, что Александр перешел в "Шахтер" из "Харькова" в 2007-м году за 2,5 млн евро. На контракте с “горняками” Гладкий провел девять сезонов, несколько раз находясь в аренде в “Карпатах” и “Днепре”. В общей сложности он забил за дончан 63 гола и отдал 31 ассист в 185 матчах. Также в его активе 10 завоеванных трофеев, включая Кубок УЕФА.
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