Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал об отношении к президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, а также вспомнил взаимодействие с ним в донецком клубе:

“ – Какими тремя словами можешь описать Рината Ахметова?

– Профессионал. Интеллигент. В своей жизни не видел ни одного президента, как Ринат Леонидович. Манера общения и поведения – на самом высоком уровне.

Еще он честен и справедлив. Он никогда не обидит своих футболистов. Всегда поддержит в любой ситуации и придет на помощь.

– Расскажи самую памятную историю, связанную с президентом “Шахтера”.

– Был случай в “Шахтере”. Неприятный инцидент произошел с некоторыми футболистами. Ему (Ахметову – прим.) донесли все наоборот. Он приехал на базу на следующий день. После 10 минут того, что было сказано, я подумал, что футбол кончился. Пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами в футбол играть. Потом, слова Богу, ему донесли все, как было на самом деле. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу.

– Принял вашу позицию и поверил?

– Мы объяснили, как все было на самом деле. Потом не знаю, проверяли они или нет, но нам поверили, и все кончилось без Аляски. Нас наказали штрафом, и это было уроком.

– Какой штраф?

– Не помню точно. 25 или 30 процентов заработной платы. Было больно, но лучше, чем в Аляску с пингвинами в футбол играть.

– А положительная история?

– Много хороших историй. Он очень многое делал для команды – празднование чемпионств, в частности.

– Звонил тебе по какому-то поводу?

– Да. Поздравлял с Днем ​​рождения, поздравлял с переходом. Он всегда внимательно относился к футболистам. После перехода в "Динамо" не звонил. Это жизнь. Я благодарен ему за все, что он сделал. Ценю это”, - сказал Гладкий.