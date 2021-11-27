  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако все-таки простил

Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал об отношении к президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, а также вспомнил взаимодействие с ним в донецком клубе:

– Какими тремя словами можешь описать Рината Ахметова?

– Профессионал. Интеллигент. В своей жизни не видел ни одного президента, как Ринат Леонидович. Манера общения и поведения – на самом высоком уровне.

Еще он честен и справедлив. Он никогда не обидит своих футболистов. Всегда поддержит в любой ситуации и придет на помощь.

– Расскажи самую памятную историю, связанную с президентом “Шахтера”.

– Был случай в “Шахтере”. Неприятный инцидент произошел с некоторыми футболистами. Ему (Ахметову – прим.) донесли все наоборот. Он приехал на базу на следующий день. После 10 минут того, что было сказано, я подумал, что футбол кончился. Пригрозил, что поедем на Аляску с пингвинами в футбол играть. Потом, слова Богу, ему донесли все, как было на самом деле. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу.

– Принял вашу позицию и поверил?

– Мы объяснили, как все было на самом деле. Потом не знаю, проверяли они или нет, но нам поверили, и все кончилось без Аляски. Нас наказали штрафом, и это было уроком.

– Какой штраф?

– Не помню точно. 25 или 30 процентов заработной платы. Было больно, но лучше, чем в Аляску с пингвинами в футбол играть.

– А положительная история?

– Много хороших историй. Он очень многое делал для команды – празднование чемпионств, в частности.

– Звонил тебе по какому-то поводу?

– Да. Поздравлял с Днем ​​рождения, поздравлял с переходом. Он всегда внимательно относился к футболистам. После перехода в "Динамо" не звонил. Это жизнь. Я благодарен ему за все, что он сделал. Ценю это”, - сказал Гладкий.

Напомним, что Александр перешел в "Шахтер" из "Харькова" в 2007-м году за 2,5 млн евро. На контракте с “горняками” Гладкий провел девять сезонов, несколько раз находясь в аренде в “Карпатах” и “​​Днепре”. В общей сложности он забил за дончан 63 гола и отдал 31 ассист в 185 матчах. Также в его активе 10 завоеванных трофеев, включая Кубок УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гладкий Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:28
Все таки Папа Поворознюк більш інтелігентний...
Ответить
+2
-1
kalan-86 (Анкара)
27.11.2021 в 16:24
Я искренне надеюсь, что Ахметов оговорился. Ну или может Гладкий придумал. Иначе пришлось бы на Аляску пингвинов из Антарктиды везти.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.11.2021 в 16:04
Надо было отправить!
Ответить
0
-1
Only DK (Kyiv)
27.11.2021 в 15:43
Ахметов и честно сочетаются только в одном предложении: Ахметов честно признал, что ворует у народа
Ответить
+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
27.11.2021 в 15:30
На Алясці пінгвіни????
Ответить
+9
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...