Де Дзерби: Я вернусь в Италию, но сначала я должен хорошо выполнить работу в Шахтере

Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о работе коучем "горняков":

"Доволен клубом, менеджерами, игроками, их качествами и тем, как они выполняют мою установку. Мы только начали новый проект. Нам нужно улучшить наши знания и быть готовыми использовать то, чего нам еще не хватает, на следующем трансферном рынке.

Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо выполнить работу в "Шахтере" и достичь целей, которые перед собой поставил. Я покинул Италию даже неохотно, потому что там у меня есть привязанности", – сказал Де Дзерби.