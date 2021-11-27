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Де Дзерби: Я вернусь в Италию, но сначала я должен хорошо выполнить работу в Шахтере
Коуч хочет продолжить карьеру в родной стране
Фото: ФК Шахтер Донецк
Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о работе коучем "горняков":
"Доволен клубом, менеджерами, игроками, их качествами и тем, как они выполняют мою установку. Мы только начали новый проект. Нам нужно улучшить наши знания и быть готовыми использовать то, чего нам еще не хватает, на следующем трансферном рынке.
Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо выполнить работу в "Шахтере" и достичь целей, которые перед собой поставил. Я покинул Италию даже неохотно, потому что там у меня есть привязанности", – сказал Де Дзерби.
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