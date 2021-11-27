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Де Дзерби: Я вернусь в Италию, но сначала я должен хорошо выполнить работу в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч хочет продолжить карьеру в родной стране

Де Дзерби: Я вернусь в Италию, но сначала я должен хорошо выполнить работу в Шахтере

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Итальянский наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий о работе коучем "горняков":

"Доволен клубом, менеджерами, игроками, их качествами и тем, как они выполняют мою установку. Мы только начали новый проект. Нам нужно улучшить наши знания и быть готовыми использовать то, чего нам еще не хватает, на следующем трансферном рынке.

Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо выполнить работу в "Шахтере" и достичь целей, которые перед собой поставил. Я покинул Италию даже неохотно, потому что там у меня есть привязанности", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Италия Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (6)
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Judas (Київ)
27.11.2021 в 16:39
"Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо заработать в "Шахтере".
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beatles (Крижопіль)
27.11.2021 в 16:37
прощай, Вася(с)
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0
0
grasshopper1 (Харьков)
27.11.2021 в 16:23
Я согласен. "Работа" уже выполнена. Пора возвращаться
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+1
0
Sandra777 (Львів)
27.11.2021 в 16:12
А добре виконати роботу це 2 місце і з позором до дому
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
27.11.2021 в 16:03
Ха-ха. Видимо сдулся. Уже ныть начал, открыто ностальгирует. Но как же завуалировано намекнул, что ему ещё пару трансферов бы подкинуть.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.11.2021 в 16:00
Любовь, любовь.....
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0
0


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