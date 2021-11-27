Мбаппе собирается покинуть ПСЖ, несмотря на усилия клуба

Парижский "ПСЖ" все еще пытается договориться с французским форвардом Килианом Мбаппе о новом контракте. Однако, ситуация не изменилась, и клубу не удалось добиться прогресса в переговорах.

В конце лета парижане были настроены оптимистично и собирались сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде, но на игрока не влияют никакие доводы. Все идет к тому, что игрок перейдет в "Реал" летом следующего года.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 17 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.