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Мбаппе собирается покинуть ПСЖ, несмотря на усилия клуба
Игрок хочет сменить команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Парижский "ПСЖ" все еще пытается договориться с французским форвардом Килианом Мбаппе о новом контракте. Однако, ситуация не изменилась, и клубу не удалось добиться прогресса в переговорах.
В конце лета парижане были настроены оптимистично и собирались сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде, но на игрока не влияют никакие доводы. Все идет к тому, что игрок перейдет в "Реал" летом следующего года.
В этом сезоне 22-летний форвард провел 17 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.
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