Кривенцов: Настраиваемся на серьезное сражение против Руха

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал подготовку команды к матчу против "Руха":

“ – После матча против "Вереса" "Металлист 1925" остался в Луцке, как там происходила подготовка команды?

– Мы тренировались в одноразовом режиме, имели хорошие условия для подготовки. Команда нацелена. Мы прекрасно понимаем, что и нам, и "Руху" нужны очки. Поэтому мы можем предположить, что будет серьезное противостояние.

– Проблемный вопрос команды в первой части сезона – это здоровье игроков. Несколько из них восстановились еще накануне "Верес". Дерек, Пономарь, Жичиков, Дмитренко травмированы давно и еще далеки от возвращения. Но хотя бы за период в Луцке новых травм или болезней не прибавилось?

– Вы знаете, что с "Вересом" не играли два наших основных игрока группы атаки - это Батюшин, которого прооперировали и отбывавший дисквалификацию Андрей Ременюк. Плюс у нас острая проблема с защитниками, мы так и не закрыли позицию правого защитника. К тому же, нам очень не хватает Евгения Ткачука. Он начал тренироваться. Даже накануне сыграл один тайм в составе юношеской команды. Вероятно, он останется у нас на замене игрой против "Руха". Я уже не принимаю сейчас в расчет тех, кто долго у нас лечится. А так, казалось бы, все остальные в строю.

– По сравнению с матчем первого тура в "Руха" другой главный тренер, другая игра команды. Что вы можете сказать о сопернике?

– Совершенно верно. Нельзя сравнивать ту, первую игру и матч, который состоится завтра. Потому что разные видения футбола у тренеров "Руха". Львовская команда чаще всего отдает инициативу сопернику и пытается на быстрых контратаках, имея в наличии быструю группу атаки, угрожать воротам своих соперников.

Нам, в свою очередь, нужно сыграть внимательно. И, конечно, стандартные положения - это тоже то, над чем мы поработали при подготовке к "Руху". Это угловые и у наших ворот, и у ворот соперника. Итак, настраиваемся на серьезное сражение”, - сказал Кривенцов.