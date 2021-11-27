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Черноморец - Десна 0:1. Яркая игра еще не залог успеха

Премьер-лига
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(5 голосов)

Одесситы создали много, но забить не смогли

Черноморец - Десна 0:1. Яркая игра еще не залог успеха

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" - уникальная команда. Это не шутка. Если глянуть на расписание последних матчей, то можно сделать вывод, что они проводят третью домашнюю игру кряду. Но не торопитесь с выводами. На самом деле, с "Рухом" одесситы играли во Львове, с "Динамо" - в Киеве. Оба раза причины были разными, но на деле мы имеем следующее. Коллектив, у которого в последнее время хватает конфликтов с фанатами, не особо торопится играть в родных стенах. Но сегодня "Черноморец" принимал "Десну" дома и явно рассчитывал на очки. Не смотрите на разгром в первом круге, сейчас ситуация иная.

"Десну" штормит, от тура к туру кидая в разные стороны. То серии без побед, то три очка со "Львовом", то фиаско с "Колосом". Из таких ингредиентов еврокубковою кашу не сваришь, а потому приходится довольствоваться малым. То есть, серединой таблицы УПЛ. Увы, но таковы реалии для некогда мощных "северян", которые как викинги внушали страх любому оппоненту, и даже гранды не особо хотели играть против них. Сегодня к нестабильности добавились и кадровые проблемы. Не был готов играть Картушов, дисквалификацию отбывал опытный Селин. Рябоконь был загнан в угол, да так, что пришлось ставить центрхава Завийского на фланг обороны. Можно сказать, что Александр Дмитриевич работает по конспектам Пепа Гвардиолы.

У "Черноморца" вернулись основные игроки (Цитаишвили, Путря, Ванат, Вантух, Смирный), которые с первых же минут, нелитературно выражаясь, начали делать ветер. Хозяева зажали "северян" на их половине, не давая тем ни секунды отдыха. Гости отбивались, гости ошибались. Мог забивать Авагимян после перехвата в районе штрафной соперника - рикошет помешал Артуру открыть счет. Чуть позже "Десна" все-таки отодвинула игру от своих владений, после чего на поле начался небольшой штиль. Черниговцы вяло строили атаки через фланг Калитвинцева, одесситы пытались поймать соперника из-за высокого положения их центрбеков.

Несмотря на несколько неплохих подходов от "Черноморца", которым очень не хватало последнего внятного паса, первыми забили игроки гостей. Сделал это тот, от кого все ждут геройских свершений - Андрей Тотовицкий. Именно он точно пробил (или добил) после подачи углового и сумбура в штрафной соперника. До конца тайма "моряки" могли сравнивать дважды, но сначала Авагимян угодил в штангу, после Смирный не занес мяч в пустые ворота. Помешал защитник соперника. Что имеем в итоге? Хороший тайм от одесситов, победный счет "Десны". Перерыв.

Во втором тайме гости не особо сильно сражались за инициативу. Мяч был отдан "Черноморцу", которому предстояло доказать свою состоятельность в атаке, параллельно с этим охраняя тылы во время контратак соперника. Подходов к владениям соперника хватало, моментов - тоже. За гостей неплохо издали целил Калитвинцев, у одесситов имели все шансы забивать Вачиберадзе и Авагимян. Обоим мешал Литовка. В целом, игра говорила нам о двух возможных сценариях - либо "моряки" смогут найти гол, либо "Десна" забьет второй во время контратаки. Казалось, что точный удар должен был найтись, поскольку оборона не была сильной стороной сегодняшних соперников.

Однако нет, чуйка нас подвела. Несмотря на яркую игру впереди, команды ограничились одним точным ударом на двоих, который принес "Десне" три очка. Хотя6 положа руку на сердце, можно сказать, что одесситы заслужили на большее. Моментов точно хватало. "Северяне" же добывают важную победу, которая должна помочь им выбраться из кризиса. Или же нестабильности предела нет?

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27 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Тарас Чопилко (Киев)
Черноморец - Десна 0:1
Гол: Андрей Тотовицкий 28
Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Мохаммед Кадири (Валерий Дубко 68), Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян, Бека Вачиберадзе (Сергей С.Кравченко 81), Роман Вантух (Денис Кузык 68), Владислав Ванат (Евгений Исаенко 76), Николай Михайленко (Юрий Тлумак 81)
Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Евгений Цымбалюк, Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Викентий Волошин (Леван Арвеладзе 46), Тарас Завийский, Филипп Будковский (Максим Дегтярёв 71), Илья Шевцов (Денис Безбородько 71)
Предупреждения: Владислав Ванат 40, Бека Вачиберадзе 48, Роман Вантух 59 - Сергей Болбат 33

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (13)
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salmet_07 (Одесса)
27.11.2021 в 20:23
Безнадега. В ворота не попадают, дурацкие голы привозят. Все как обычно. Все ближе Первая лига.
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0
0
Artefact (Киев)
27.11.2021 в 20:10
Исправили, молодцы.Уже не впервой такие грубые ошибки в материалах.. "Хотя6" - а орфографические то мелочи!
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0
0
Artefact (Киев)
27.11.2021 в 20:03
Цитата: "Сделал это тот, от кого все ждут геройских свершений - Андрей Тотовицкий. Именно он точно пробил головой после подачи углового и сумбура в штрафной соперника." Кто смотрел игру - когда головой забил Тотовицкий? Я смотрел видео - там другая часть тела этого игрока забивала мяч.
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+1
0
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WuTаng (Київ)
27.11.2021 в 19:50
Радий за Десну. Побільше поразок цьому непорозумінню суркісні
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+1
-1
Кот-Философ (Черкаси)
27.11.2021 в 19:39
Молодші динамівці, як і дорослі - люблятьп ровести весь матч на воротах суперника, а потім з якоїсь дурниці пропустити 0:1, як наприклад у матчі з Бордо у 2013
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
27.11.2021 в 19:29
Автор, одесіти створили багато? Сурьозно? Чому ж тоді по всім показникам Десна краще(удари, удари в ствір, володіння) ?
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
27.11.2021 в 19:48
Тому шо це майже Динамо )))
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0
-1
Kela (Одесса)
27.11.2021 в 19:26
Мороз не тренер, Ванат не форвард УПЛ. Киевляне, валите домой, вы не выкладываетесь на поле за этот клуб, а отбываете номер.
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
27.11.2021 в 19:10
Игра Черноморца действительно была яркой?
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
27.11.2021 в 19:18
Считаю, что игра с их стороны была весёлой и атакующей, но реализация ужасная, как у нас!
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+2
0
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simargl (Чернигов)
27.11.2021 в 19:03
Как дружно журнашлюхи глорят за ДК-2))) и комментаторы на тв и "писатели" на сайте. Тем приятней победа Десны. Плохо , что северяне забили мало, но хорошо , что наши ребята всё-таки команда !!! Очень нужная и важная победа.
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+2
-5
Skaut (Odessa)
27.11.2021 в 19:01
Ужас! Так издеваться над вековой футбольной историей Одессы и над нервами миллионной армии болельщиков "Черноморца"! Это надо было умудриться! "Левый" тренер без опыта и мотивации, футболисты, которым все "по барабану"
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+3
0
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tolina-ystas (Краматорск)
27.11.2021 в 19:00
Черноморец жалко.Играет хорошо но отсутствие опыта и забивного нападающего сказывается.Ванат совершенно не годится для игры на острие.Самая часто повторяемая фраза комментатора Ванат не успел.Две команды в этом сезоне показывают привлекательную игру но им фатально не везет- это Ченоморец и Мареуполь.
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+3
0


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