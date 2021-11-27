Ступар: Контакт между Кендзерой и Ахмедзаде был, но пенальти в ворота Динамо не назначили справедливо

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча "Минай" – "Динамо" (0:2).

– Судейство нормальное, хотя было немало сложных моментов. Эпизод во втором тайме, когда Деревинский долго пересматривал повтор, состоял с двух фаз. Первая из них – это игра рукой Матича. Вторая – контакт между Кендзерой и Ахмедзаде. Выглядит так, что защитник "Динамо" фолил и основания назначить пенальти за это были, ведь Кендзера ударил соперника по стопе. Однако первичная фаза – игра рукой в ​​атаке, которая фиксируется как факт независимо от того, в каком положении была рука, какое расстояние пролетел мяч и т.д. Поэтому одиннадцатиметровый не был назначен справедливо, - сказал Мирослав Иванович.

На видео - с 4:27

- Был интересный эпизод после назначенного в ворота "Миная" пенальти (его назначили справедливо). Это когда Гармаш упал после борьбы с Семенко. Четко видно, что защитник "Миная" играл в мяч, а Гармаш неудачно воткнул туда ногу. Даже не под мяч, а сверху. Так что после удара по мячу, Семенко задел ногу Гармаша, но виноват именно Денис, - сказал эксперт.

Добавим, что "Динамо" победило "Минай" в Ужгороде со счетом 2:0, сохранив лидерство в турнирной таблице.