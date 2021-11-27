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Ступар: Контакт между Кендзерой и Ахмедзаде был, но пенальти в ворота Динамо не назначили справедливо

Премьер-лига
(2 голосов)

Минай - Динамо 0:2. Судейский анализ матча

Ступар: Контакт между Кендзерой и Ахмедзаде был, но пенальти в ворота Динамо не назначили справедливо

Скриншот - ТК Футбол 1

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча "Минай" – "Динамо" (0:2).

– Судейство нормальное, хотя было немало сложных моментов. Эпизод во втором тайме, когда Деревинский долго пересматривал повтор, состоял с двух фаз. Первая из них – это игра рукой Матича. Вторая – контакт между Кендзерой и Ахмедзаде. Выглядит так, что защитник "Динамо" фолил и основания назначить пенальти за это были, ведь Кендзера ударил соперника по стопе. Однако первичная фаза – игра рукой в ​​атаке, которая фиксируется как факт независимо от того, в каком положении была рука, какое расстояние пролетел мяч и т.д. Поэтому одиннадцатиметровый не был назначен справедливо, - сказал Мирослав Иванович.

На видео - с 4:27

- Был интересный эпизод после назначенного в ворота "Миная" пенальти (его назначили справедливо). Это когда Гармаш упал после борьбы с Семенко. Четко видно, что защитник "Миная" играл в мяч, а Гармаш неудачно воткнул туда ногу. Даже не под мяч, а сверху. Так что после удара по мячу, Семенко задел ногу Гармаша, но виноват именно Денис, - сказал эксперт.

Добавим, что "Динамо" победило "Минай" в Ужгороде со счетом 2:0, сохранив лидерство в турнирной таблице.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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aleksandrdre (Краматорск)
27.11.2021 в 18:42
Ахха а.будь такие моменты в игре Шахтера уже бы воронье налетело и кричали все куплено и все продано. А так два решающих результат голевых эпизода и все ровно
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