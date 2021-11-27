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Леонов после матча с Динамо: На победу, может, не наиграли, но на ничью – да

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевая пресс-конференция тренера Миная

Леонов после матча с Динамо: На победу, может, не наиграли, но на ничью – да

scdnipro1.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры 16-го тура с "Динамо".

– Приятно ли вам, что ваша команда так хорошо играла? Какие ощущения у вас после матча?

– Я доволен вторым таймом, но это все-таки "Динамо". К тому же мы сыграли третий матч за неделю, было тяжело. Но за последние 50 минут мы наиграли на ничью. На победу, может, нет, но на ничью – да. Но "Динамо" есть "Динамо", класс есть класс. Но я ребятам сказал, что они могут играть в футбол. Если будут так и дальше играть, будет результат.

Добавим, что "Минай" в матче 16-го тура УПЛ в Ужгороде уступил "Динамо" со счетом 0:2.

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В статье: Игорь Леонов Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
27.11.2021 в 18:35
На нічью ноль-ноль?
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