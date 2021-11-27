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Леонов после матча с Динамо: На победу, может, не наиграли, но на ничью – да
Послематчевая пресс-конференция тренера Миная
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Миная" Игорь Леонов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры 16-го тура с "Динамо".
– Приятно ли вам, что ваша команда так хорошо играла? Какие ощущения у вас после матча?
– Я доволен вторым таймом, но это все-таки "Динамо". К тому же мы сыграли третий матч за неделю, было тяжело. Но за последние 50 минут мы наиграли на ничью. На победу, может, нет, но на ничью – да. Но "Динамо" есть "Динамо", класс есть класс. Но я ребятам сказал, что они могут играть в футбол. Если будут так и дальше играть, будет результат.
Добавим, что "Минай" в матче 16-го тура УПЛ в Ужгороде уступил "Динамо" со счетом 0:2.
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