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Вербич: Победа - это лучший подарок ко Дню рождения

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Сегодня Беньямину исполнилось 28 лет

Вербич: Победа - это лучший подарок ко Дню рождения

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу над "Минаем" в матче 16-го тура УПЛ.

- Конечно, победа – это лучший подарок ко Дню рождения. Все хотели победить, чтобы остаться на первом месте. Конечно, было тяжело, особенно, во втором тайме. "Минай" вышел после перерыва с настроем забить нам мяч. Мы сыграли не очень хорошо, но все равно смогли победить и забрать в Киев три очка.

- Как ребята поздравили вас с Днем рождения? Что желали?

- Поздравили перед игрой, желали, в основном, здоровья – вы же знаете, у меня были с ним определенные проблемы. А также счастья, любви. Теперь нас ждет очень длинная дорога в Киев, а потом будем готовиться к следующей игре.

- Вы вышли на поле с первых минут, как можете оценить свою игру сегодня?

- Были хорошие эпизоды, я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей, также два или три раза мог пробить по воротах, но не сделал этого. Думаю, это придет с играми. Я сделал все, что смог на поле, надеюсь, это помогло команде.

- Как вам атмосфера на трибунах?

- Хорошая, особенно во втором тайме, когда зрители почувствовали, что их команда может забить. А в первом тайме хозяева даже не переходили на нашу половину поля, не говоря уже об опасных моментах. А после перерыва мы немного потеряли концентрацию, и у "Миная" сразу появились моменты. Такого больше нельзя допускать. Думаю, с "Вересом" будет так же - они будут пытаться нам забить, а мы должны это предотвратить.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Беньямин Вербич
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Источник:
ФК "Динамо"

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