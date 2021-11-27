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Буяльский достиг отметки в 250 матчей за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра против "Миная" стала юбилейной

Буяльский достиг отметки в 250 матчей за Динамо

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Минай" - 2:0.

Все 90 минут игрового времени в составе команды Мирчи Луческу на поле провел Виталий Буяльский. Для украинского хавбека этот поединок стал юбилейным, а именно 250-м.

В составе первой команды динамовцев Виталий дебютировал 21-го сентября 2011-го года в игре против "Кремня" в рамках Кубка Украины сезона 2011/12.

Буяльский провел 160 игр в УПЛ, 21 - в национальном кубке, 6 - в Суперкубке Украины, а также 63 - в еврокубках. За эти матчи хавбек забил 49 мячей.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (1)
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Одессамама (Одесса)
27.11.2021 в 19:42
Скоро это будет единственным рекордом- количество проведённых матчей. А так , что бы назабивать кучу голов и пройти дальше по сетке в Лиге Чемпионов или Европы это не для украинских команд.
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