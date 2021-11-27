Черноморец - Десна 0:1. Обзор матча и видео гола

В матче 16-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде минимально обыграла одесский "Черноморец". Единственный мяч в игре забил хавбек гостей Андрей Тотовицкий. После этого тура команда Александра Рябоконя занимает 6-е место, а подопечные Юрия Мороза расположились на 13-й позиции.

Favbet-лига. 16-й тур

27 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Тарас Чопилко (Киев)

Черноморец - Десна 0:1

Гол: Андрей Тотовицкий 28