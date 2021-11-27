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Черноморец - Десна 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(2 голосов)

Минимальная победа черниговской команды

Черноморец - Десна 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 16-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде минимально обыграла одесский "Черноморец". Единственный мяч в игре забил хавбек гостей Андрей Тотовицкий. После этого тура команда Александра Рябоконя занимает 6-е место, а подопечные Юрия Мороза расположились на 13-й позиции.

Favbet-лига. 16-й тур
27 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Тарас Чопилко (Киев)
Черноморец - Десна 0:1
Гол: Андрей Тотовицкий 28

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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