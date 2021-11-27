Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Десна 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа черниговской команды
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде минимально обыграла одесский "Черноморец". Единственный мяч в игре забил хавбек гостей Андрей Тотовицкий. После этого тура команда Александра Рябоконя занимает 6-е место, а подопечные Юрия Мороза расположились на 13-й позиции.
Favbet-лига. 16-й тур
27 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Тарас Чопилко (Киев)
Гол: Андрей Тотовицкий 28
Популярное сейчас
- Селезнев: Переплыву Днепр, если Гладкий обгонит меня в списке бомбардиров УПЛ
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины на 27.11.2021
- Битва за бронзу в УПЛ, новый зачет Шевченко, Зинченко vs Ярмоленко. Что смотреть на выходных
- Источник: Динамо ищет нападающего
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО