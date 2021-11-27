Кендзера: Мы не выполнили то, что требовал тренер - Минай создал неприятности

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал победу над "Минаем" в матче 16-го тура УПЛ.

- Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади также сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как нам хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего "Минай" создал неприятности у наших ворот.

- Вы уступили "Баварии" в прошлом матче, на вас морально не повлиял этот результат негативно перед поединком с "Минаем"?

- Нет. Мы были хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное – что победили.

- Показалось, что перерыв больше пошел на пользу как раз хозяевам?

- Да, они после перерыва сыграли лучше, чем мы. Но хорошо, что нам все равно удалось добиться победы, поскольку, повторюсь, самое главное, что три очка едут в Киев.

- Счет долгое время держался 1:0 в нашу пользу, из-за этого игра получилась нервозной и эмоциональной?

- Да, ведь при таком результате всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравняет результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч.