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Самый быстрый гол сезона. Гуцуляк забил Ворскле на 10-й секунде

Премьер-лига
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Блестящее достижение

Самый быстрый гол сезона. Гуцуляк забил Ворскле на 10-й секунде

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В матче 16 тура украинской Премьер-лиги был забит самый быстрый гол текущего сезона УПЛ.

"Днепр-1" забил в ворота "Ворсклы" уже на 10-й секунде поединка. Это удалось сделать силами Алексея Гуцуляка.

Сразу же после розыгрыша в центре поля следовал заброс на Алексея в штрафную площадку. Тот не растерялся, пробил по воротам и открыл счет во встрече.

Напомним, что звание самого быстрого гола в истории УПЛ принадлежит Роману Яремчуку. Любопытно, что на тот момент форвард "Александрии" забил на восьмой секунде также в ворота "Ворсклы" в 2016 году.

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В статье: Ворскла (Полтава) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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