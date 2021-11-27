Самый быстрый гол сезона. Гуцуляк забил Ворскле на 10-й секунде

В матче 16 тура украинской Премьер-лиги был забит самый быстрый гол текущего сезона УПЛ.

"Днепр-1" забил в ворота "Ворсклы" уже на 10-й секунде поединка. Это удалось сделать силами Алексея Гуцуляка.

Сразу же после розыгрыша в центре поля следовал заброс на Алексея в штрафную площадку. Тот не растерялся, пробил по воротам и открыл счет во встрече.

Напомним, что звание самого быстрого гола в истории УПЛ принадлежит Роману Яремчуку. Любопытно, что на тот момент форвард "Александрии" забил на восьмой секунде также в ворота "Ворсклы" в 2016 году.