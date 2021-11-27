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Динамо просило сместить начало матча с Минаем на более раннее время

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы упростить логистику

Динамо просило сместить начало матча с Минаем на более раннее время

Фото - UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В 16-м туре УПЛ "Динамо" играло против "Миная" в Ужгороде в субботу, 27.11.2021. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14.00, хотя "Динамо" обращалось к организаторам игры с просьбой сместить начало матча на более ранний срок.

Причина – проблемы с логистикой. Ужгородский аэропорт сейчас не отправляет авиарейсы позже 17:00, так что "Динамо" рассчитывало быстрее начать матч, чтобы его быстрее закончить и вылететь в Киев непосредственно из столицы Закарпатья. Однако "Минай" отказался идти на уступки, мотивируя это тем, что уже были распроданы билеты для болельщиков именно на 14:00.

В итоге "Динамо" после матча в Ужгороде на автобусе отправилось во Львов, а оттуда уже вылетело в столицу. Результат матча в Ужгороде – победа "Динамо" 2:0.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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