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Ризнык отбил 4-й пенальти из четырех в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Блестящее достижение

Ризнык отбил 4-й пенальти из четырех в текущем сезоне УПЛ

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня в матче 16-го тура УПЛ встречаются "Днепр-1" и "Ворскла". Счет - 5:0 (по состоянию на 80 минуту).

На 50-й минуте поединка Гуцуляк после фола Якубу упал в штрафном, и судья после просмотра ВАР указал на 11-метровую точку. Артем Довбик пробил с пенальти, но Дмитрий Ризнык отбил его удар.

Ранее в текущем сезоне голкиперу пробивали пенальти Чурко из "Колоса", Батюшин из "Металлиста-1925" и Сергийчук из "Вереса". Никому из них не удалось поразить ворота Ризныка.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Дмитрий Ризнык
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.11.2021 в 21:25
по-моему это всеукраинский рекорд. Ризнык хорош, только "партнеры" отправили его под обстрел
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