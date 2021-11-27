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Ризнык отбил 4-й пенальти из четырех в текущем сезоне УПЛ
Блестящее достижение
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Сегодня в матче 16-го тура УПЛ встречаются "Днепр-1" и "Ворскла". Счет - 5:0 (по состоянию на 80 минуту).
На 50-й минуте поединка Гуцуляк после фола Якубу упал в штрафном, и судья после просмотра ВАР указал на 11-метровую точку. Артем Довбик пробил с пенальти, но Дмитрий Ризнык отбил его удар.
Ранее в текущем сезоне голкиперу пробивали пенальти Чурко из "Колоса", Батюшин из "Металлиста-1925" и Сергийчук из "Вереса". Никому из них не удалось поразить ворота Ризныка.
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