УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 5:1. Больше не говорите об их неумении играть с сильными

В течение первого круга "Днепр-1" много критиковали за неумение добывать результат в матчах с равными себе и грандами. Зато днепряне почти не теряли баллов с аутсайдерами. И именно с аутсайдерами команда Игоря Йовичевича отточила до автоматизма свой атакующий стиль. В сегодняшнем матче мы отчетливо видели его проявления – команда забила уже на десятой секунде, но не останавливалась. Даже не думала играть на удержание или просто тянуть время стерильным перекатом мяча. Было постоянное нагнетание. Важное уточнение – сегодня "Днепр-1" играл не против аутсайдера, а против команды, которая набрала столько же очков и опережала днепрян по дополнительным показателям.

У "Ворсклы" не было одного из ее лидеров Степанюка, на замене вместо девяти разрешенных находились только семеро игроков. Но ведь в этом сезоне Юрий Максимов уже сталкивался с куда более ощутимыми кадровыми проблемами и достойно их решал. Сегодня проблемой были не кадры.

"Ворскла" просто не была готова выдерживать быстрый темп соперника. Следует отмечать моменты после ударов Тамма и Пешича, но у "Днепра-1" было гораздо больше. Даже если абстрагироваться от гола на десятой секунде (!), забитого Гуцуляком после долгой передачи Нелсона и ошибки Яворского/Тамма/Якубу. Довбик уже к 13-й минуте мог оформить дубль, но сначала не переиграл Ризныка, а затем не попал по воротам. После удара Джурасека мяч просвистел в сантиметрах от штанги, Назаренко со временем допустил ту же ошибку, а Довбик позже пошел еще дальше. Артем умудрился пробить "по воробьям" в ситуации, когда перед ним были полупустые ворота, а рядом передачу ждал Гуцуляк.

Наконец, до конца тайма еще один момент был у Назаренко. "Днепр-1" играл очень мощно и даже неудобно как-то вспоминать о прежних проблемах днепрян в матчах с равными себе. Сегодня это команда, которая сделала два или три шага вперед. И у которой еще есть ресурсы для прогресса.

"Ворскла" тоже не ликом шита, но сегодня ей матч давался очень тяжело. В начале второго тайма Якубу привез пенальти, сыграв на линии штрафной в подкате не в мяч, а в ноги Гуцуляку. Ризнык потянул удар с "точки" от Довбика (четвертый из четырех в УПЛ), но уже вскоре пропустил от Артема после его удара головой (мягкая "подрезка" в дальний угол после передачи Дубинчака). Ну а третий пропущенный – это уже цирк на дроте от Ризныка и партнеров. Перепасовывались в собственной штрафной и на его подступах, Назаренко с Довбиком прессинговали, и первому удалось выбить мяч из-под ног голкипера. Снаряд улетел к Довбику, который забил свой 12-й гол в чемпионате. А если бы еще пенальти реализовал…

"Днепр-1" куражился. Пихаленку оказалось достаточно одного легкого прикосновения к мячу, чтобы результативно подправить удар Никиты Кравченко – 4:0. Гуцуляк же воспользовался передачей Довбика, которая стала возможной после перехвата в центре поля. Джурасек и Ди Франко били с претензиями на 6:0 и 7:0, однако это было бы слишком. Не такая плохая "Ворскла", чтобы так ее крушить.

Просто не пошла игра, из-за чего появились нервы. Финальный отрезок матча прошел уже без напряжения, но с ложкой меда для "Ворсклы". "Днепр-1" ошибся у собственных ворот и помог отличиться молодому Кравчуку. Но это как ветер в пустыне – ни на что не повлияло.

"Днепр-1" не просто выходит на чистую третью позицию, но и делает весомую заявку на статус единоличной третьей силы. Сегодня было очень убедительно.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

СК "Днепр-1" - "Ворскла" 5:1

Голы: Алексей Гуцуляк 1, Артем Довбик 52, Артем Довбик 54, Александр Пихалёнок 58, Алексей Гуцуляк 62 - Даниил Кравчук 84

СК "Днепр-1": Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик (Назарий Русин 75), Алексей Гуцуляк (Билл 75), Никита Кравченко, Александр Назаренко (Валерий Лучкевич 65), Невен Джурасек (Франциско Ди Франко 65), Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 83), Даниил Игнатенко

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Евгений Павлюк 70), Наджиб Якубу, Оливье Тилль (Даниил Кравчук 67), Иван Пешич, Сергей Яворский (Артем Челядин 46), Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Даниил Хрипчук 78), Лукас Рангел (Амилькар Коджови 70)

Предупреждения: Нелсон Монте 76 - Лукас Рангел 45+1, Наджиб Якубу 63, Иван Пешич 74

Нереализованный пенальти: Артем Довбик 50