СК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома разгромил полтавскую "Ворсклу" - 5:1. Счет в поединке уже на 10-й секунде встречи открыл хавбек днепрян Алексей Гуцуляк - это самый быстрый гол текущего сезона . Команда Игоря Йовичевича супер-уверенно переиграла подопечных Юрия Максимова и теперь единолично занимает 3-е место в турнирной таблице.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

СК "Днепр-1" - "Ворскла" 5:1

Голы: Алексей Гуцуляк 1, Артем Довбик 52, Артем Довбик 54, Александр Пихалёнок 58, Алексей Гуцуляк 62 - Даниил Кравчук 84