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СК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов
Днепряне сильнее в матче за 3-е место
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 16-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома разгромил полтавскую "Ворсклу" - 5:1. Счет в поединке уже на 10-й секунде встречи открыл хавбек днепрян Алексей Гуцуляк - это
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Голы: Алексей Гуцуляк 1, Артем Довбик 52, Артем Довбик 54, Александр Пихалёнок 58, Алексей Гуцуляк 62 - Даниил Кравчук 84
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