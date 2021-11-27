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СК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Днепряне сильнее в матче за 3-е место

СК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В матче 16-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома разгромил полтавскую "Ворсклу" - 5:1. Счет в поединке уже на 10-й секунде встречи открыл хавбек днепрян Алексей Гуцуляк - это самый быстрый гол текущего сезона. Команда Игоря Йовичевича супер-уверенно переиграла подопечных Юрия Максимова и теперь единолично занимает 3-е место в турнирной таблице.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
СК "Днепр-1" - "Ворскла" 5:1
Голы: Алексей Гуцуляк 1, Артем Довбик 52, Артем Довбик 54, Александр Пихалёнок 58, Алексей Гуцуляк 62 - Даниил Кравчук 84

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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