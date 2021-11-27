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Президент Миная после игры с Динамо: По игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки получат премию за поединок с чемпионом Украины

Президент Миная после игры с Динамо: По игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов

Фото: plinskiy.media

Новина українською

Президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк прокомментировал домашнее поражение от киевского "Динамо" в матче 16-го тура УПЛ.

"В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков. За то, что пришли и поддержали команду в этом поединке, несмотря на не слишком приветливую погоду. Вы – самые лучшие. И, в том числе, благодаря Вам мы сегодня выдали очень приличную игру. Наши ребята очень хотели Вас порадовать И счет игры не отвечает событиям на поле – и вы в этом убедились.Потому что за игрой мы переигрывали участника Лиги чемпионов, однако субъективные факторы, вы понимаете о чем я, помешали получить положительный результат.

Во-вторых, хочу поблагодарить наших футболистов. Не каждая команда в УПЛ способна заставить действующих чемпионов Украины защищаться и выбивать мяч подальше от своих ворот. Мы не сдались при счете 0:1 и давили на их ворота, создавали моменты. К сожалению, не забили. Но главное, что мы сражались и пришедшие на трибуны люди это увидели. Да, мы проиграли, но показали всей футбольной Украине, что умеем играть. Это важно.

Я благодарен футболистам и, несмотря на то, что очки не получили, мы обязательно премируем их за такое отношение к делу. Они это заслужили. А победы наши еще придут, я в этом уверен", – рассказал Пересоляк.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
ФК "Минай"

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Комментарии (2)
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Zonder (Днепр)
27.11.2021 в 23:05
Валера, топай в первую лигу...
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Spokoyno (Київ)
27.11.2021 в 23:00
І тут Остапа чи тут Валеру ПОНЕСЛО Жодного удару у створ Програні всі показники, крім сейвів... Те що Динамо вчисту вигравши перший тайм, вирішило, що перемогу вже добуто і тому вийшли на другий потренуватися на "плюшевий мішках" трошки додало інтриги... Утім клас гравців ДК дозволив, навіть у такому розібраному стані, виграти матч!
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