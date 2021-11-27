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Рябоконь: Черноморец - это уже не та команда, которая была в первом круге

Премьер-лига
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Коуч черниговской команды высказался после игры с "моряками"

Рябоконь: Черноморец - это уже не та команда, которая была в первом круге

Фото: ФК Десна

Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал минимальную выездную победу над одесским "Черноморцем" в матче 16-го тура УПЛ.

"Сегодня "Черноморец" - это уже не та команда, которая была в первом круге. Мы начинали чемпионат игрой против них и тогда победили достаточно легко со счетом 3:0. Они более организованные сейчас, прессингуют, остро действуют на флангах.

Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца", — рассказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Александр Рябоконь
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Источник:
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