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Рябоконь: Черноморец - это уже не та команда, которая была в первом круге
Коуч черниговской команды высказался после игры с "моряками"
Фото: ФК Десна
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал
"Сегодня "Черноморец" - это уже не та команда, которая была в первом круге. Мы начинали чемпионат игрой против них и тогда победили достаточно легко со счетом 3:0. Они более организованные сейчас, прессингуют, остро действуют на флангах.
Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца", — рассказал Рябоконь.
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