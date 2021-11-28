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Ассистент Максимова: У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер понимает всю сложность ситуации

Ассистент Максимова: У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость

vorskla.com.ua

Новина українською

Ассистент тренера "Ворсклы" Александр Омельчук дал комментарий после поражения в матче с "Днепром-1" (1:5).

- Был матч за третье место, и нельзя сказать, что команда получилась немотивированной. Что произошло?

— За три дня в матче у нас заболели трое игроков: была температура у Степанюка, Тилля, Кушниренко. У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость, и сегодня это чувствовалось.

"Днепр-1" был гораздо свежее, а нам было очень тяжело. Пропустили еще быстрый гол. Во втором тайме, по-видимому, сказался класс соперника. Он заслужил победу. А нам нужно из этой ситуации выходить. Юрий Вильевич сказал ребятам, что трагедии мы не делаем. Да, счет большой, я согласен. Но у нас еще две игры и их нужно провести достойно, чтобы уйти на перерыв.

— После первого тайма можно было что-то исправить, но во втором команда посыпалась…

— Да, во втором тайме мы выпустили пятерых молодых людей, чтобы приберечь игроков, находившихся на трех желтых карточках, на матчи с "Рухом" и "Львовом". Повторюсь, нас приехало всего 12 человек. Не хватило, наверное, свежести, плюс соперник прессинговал, играл. Заслуженная победа "Днепра-1", с чем поздравляю, – сказал Омельчук.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Александр Омельчук СК Днепр-1
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Источник:
Сайт СК "Днепр-1"

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
28.11.2021 в 10:13
Алкаш не умеет держать удар
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2021 в 09:50
Наперсточник не забашляв. Ноу Мані - ноу плей.
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