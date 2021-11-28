Де Дзерби не выпустит в старте против Ингульца игроков, которые сыграли полный поединок с Интером

В рамках 16-го тура УПЛ "Ингулец" и стадионе "Зирка" в Кропивницком примет "Шахтер". Журналистка Алина Войтова в эфире "Футбол News" сообщила, что наставник Роберто Де Дзерби проведет в этом поединке в ротацию.

Кроме того, что на матч с командой не приехали Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Алан Патрик и Фернандо из-за повреждений, в старте итальянский специалист не выпустит игроков, которые провели полный поединок в пятом туре Лиги чемпионов против "Интера".

Напомним, что в прошлую среду все 90 минут на поле Сан-Сиро есть у Трубина, Додо, Витао, Марлона, Матвиенко, Майкона и Соломона.