Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби не выпустит в старте против Ингульца игроков, которые сыграли полный поединок с Интером
Будет ротация
Фото: Александр Приходько
В рамках 16-го тура УПЛ "Ингулец" и стадионе "Зирка" в Кропивницком примет "Шахтер". Журналистка Алина Войтова в эфире "Футбол News" сообщила, что наставник Роберто Де Дзерби проведет в этом поединке в ротацию.
Кроме того, что на матч с командой
Напомним, что в прошлую среду все 90 минут на поле Сан-Сиро есть у Трубина, Додо, Витао, Марлона, Матвиенко, Майкона и Соломона.
Отметим, что "Ингулец" и "Шахтер" встретятся сегодня, 28 ноября, в 14:00. Текстовую трансляцию матча вы можете просмотреть на
Популярное сейчас
- Президент Бенфики - после 7:0 с Белененсешем: Это черная страница в истории португальского футбола
- Теофимо Лопес: Я победил
- Трудная победа Динамо, погром от Днепра-1, успех Аталанты. Главные новости за 27 ноября
- Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу - СМИ
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова