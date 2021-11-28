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Де Дзерби не выпустит в старте против Ингульца игроков, которые сыграли полный поединок с Интером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Будет ротация

Де Дзерби не выпустит в старте против Ингульца игроков, которые сыграли полный поединок с Интером

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ "Ингулец" и стадионе "Зирка" в Кропивницком примет "Шахтер". Журналистка Алина Войтова в эфире "Футбол News" сообщила, что наставник Роберто Де Дзерби проведет в этом поединке в ротацию.

Кроме того, что на матч с командой не приехали Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Алан Патрик и Фернандо из-за повреждений, в старте итальянский специалист не выпустит игроков, которые провели полный поединок в пятом туре Лиги чемпионов против "Интера".

Напомним, что в прошлую среду все 90 минут на поле Сан-Сиро есть у Трубина, Додо, Витао, Марлона, Матвиенко, Майкона и Соломона.

Отметим, что "Ингулец" и "Шахтер" встретятся сегодня, 28 ноября, в 14:00. Текстовую трансляцию матча вы можете просмотреть на UA-Футбол>>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (2)
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Русланбай (Рівне)
28.11.2021 в 13:06
Значить договорняк !!!
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2021 в 13:05
кому нужен этот УПЛ- только Дзерби потому что он ещё не чего не выигравал --гоните этого физрука у нас своих полно клоунов играющих на публику --такого позора давно не было
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