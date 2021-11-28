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Авагимян - фанатам: Если не болеете за команду – сидите дома
Игрок жестко высказался
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян дал комментарий о том, как вели себя болельшики во время домашнего матча с "Десной" (0:1) в УПЛ:
"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они матом обзывают футболистов... Если не болеете за команду – то сидите дома.
На трибуны приходят и дети, и девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не красит такой город, как Одессу", – сказал Авагимян.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2021 в 12:48
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