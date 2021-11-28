Авагимян - фанатам: Если не болеете за команду – сидите дома

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян дал комментарий о том, как вели себя болельшики во время домашнего матча с "Десной" (0:1) в УПЛ:

"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они матом обзывают футболистов... Если не болеете за команду – то сидите дома.

На трибуны приходят и дети, и девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не красит такой город, как Одессу", – сказал Авагимян.