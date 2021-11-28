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Авагимян - фанатам: Если не болеете за команду – сидите дома

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок жестко высказался

Авагимян - фанатам: Если не болеете за команду – сидите дома

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян дал комментарий о том, как вели себя болельшики во время домашнего матча с "Десной" (0:1) в УПЛ:

"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они матом обзывают футболистов... Если не болеете за команду – то сидите дома.

На трибуны приходят и дети, и девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не красит такой город, как Одессу", – сказал Авагимян.

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2021 в 12:48
Ара беги с этой команды а болейщикам надоел этот позор --почему не отрабатываете удары по воротам а занимаетесь физкультурой --нет ни одного игрока с хорошим ударом -пас отдать не можете --почему не играет Сухоручко-Бугай а играют 2 не удачника Ванат-Исаенко --Мороз не тренер а физрук--короче ЧО зашёл в УПЛ а ДК2 выведит вас в 1 лигу --ищи себе другую команду а не позориться в ЧО-ДК2--УДАЧИ
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