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Гладкий: В 2007-м выбрал не Динамо, а Шахтер, потому что лежала душа к футболу, который показывала эта команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Но все-таки потом стал игроком киевлян

Гладкий: В 2007-м выбрал не Динамо, а Шахтер, потому что лежала душа к футболу, который показывала эта команда

Футбол 24/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий вспомнил свой переход из "Харькова" в донецкий "Шахтер" в 2007-м году:

- Между "Динамо" и "Шахтером" ты выбрал донецкий клуб, потому что там больше насыпали?

- Я не знаю сколько предлагали в "Динамо". Я в том сезоне играл в "ФК Харьков". У нас был неплохой сезон, и я стал лучшим бомбардиром. Меня вызвали и в молодежную сборную Украины. Я как раз был на сборах в Киеве и перед возвращением в Харьков мне позвонил по телефону президент “ФК Харьков”. Он пригласил меня к себе на разговор с моим отцом, который тогда был моим агентом.

Мы с отцом приехали, поговорили с ним, и он предложил мне выбор между "Шахтером" и "Динамо". Я хотел остаться в Харькове, потому что только начал стабильно играть в Премьер-лиге и забивать, но такой возможности не оказалось. Мы буквально две минуты переговорили с отцом лицом к лицу, и я решил, что хочу в "Шахтер".

Мне нравился “Шахтер” и то, как он развивался. Там было много классных бразильцев в составе и у меня лежала душа к футболу, который показывала эта команда.

Сразу после моего согласия мы поехали в аэропорт и частным самолетом прилетели в Донецк. Мы на десять минут встретились с Ахметовым, побеседовали. Я прошел медосмотр на базе и вечером у меня уже был на руках контракт с “Шахтером”, — сказал Гладкий.

Напомним, что в 2007-м Александр перешел из "Харькова" в "Шахтер" за 2,5 млн евро. В донецком клубе он провел три года, а затем вернулся еще на два сезона в 2014 году.

Уже в 2016-м Гладкий стал игроком "Динамо" на правах свободного агента, правда, провел там только пол сезона.

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В статье: Александр Гладкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
28.11.2021 в 12:32
Но потом понял, что шлюхтер - помойка и перешел в Динамо.
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kukarekin (Одесса)
28.11.2021 в 12:31
Татарин больше платил
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