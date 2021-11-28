Гладкий: В 2007-м выбрал не Динамо, а Шахтер, потому что лежала душа к футболу, который показывала эта команда

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий вспомнил свой переход из "Харькова" в донецкий "Шахтер" в 2007-м году:

“ - Между "Динамо" и "Шахтером" ты выбрал донецкий клуб, потому что там больше насыпали?

- Я не знаю сколько предлагали в "Динамо". Я в том сезоне играл в "ФК Харьков". У нас был неплохой сезон, и я стал лучшим бомбардиром. Меня вызвали и в молодежную сборную Украины. Я как раз был на сборах в Киеве и перед возвращением в Харьков мне позвонил по телефону президент “ФК Харьков”. Он пригласил меня к себе на разговор с моим отцом, который тогда был моим агентом.

Мы с отцом приехали, поговорили с ним, и он предложил мне выбор между "Шахтером" и "Динамо". Я хотел остаться в Харькове, потому что только начал стабильно играть в Премьер-лиге и забивать, но такой возможности не оказалось. Мы буквально две минуты переговорили с отцом лицом к лицу, и я решил, что хочу в "Шахтер".

Мне нравился “Шахтер” и то, как он развивался. Там было много классных бразильцев в составе и у меня лежала душа к футболу, который показывала эта команда.

Сразу после моего согласия мы поехали в аэропорт и частным самолетом прилетели в Донецк. Мы на десять минут встретились с Ахметовым, побеседовали. Я прошел медосмотр на базе и вечером у меня уже был на руках контракт с “Шахтером”, — сказал Гладкий.