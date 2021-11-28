Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру

Ужас. У меня один вопрос: зачем у нас такой чемпионат? Зачем эти все рухи, ингульцы, минаи…. Одна цель существования этих сел - это заработать на отборе очков у Динамо/Шахтера. Это не футбол, это г»овно. Полное. А потом что Динамо, что Шахтёр, что все «третьи силы» пролетают ВСЕМ в Европе. Мы же до абсурда докатились уже. Со своими Мариуполями/черноморцами, с этими жлоб-сёлами типа ингульца или колоса… Господи, какое же г«овно, а не чемпионат