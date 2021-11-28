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Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
Одни не рискнули, другие никуда не бежали
Фото: ФК Шахтер
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)
Ингулец - Шахтер 0:1
Гол: Тете 32
Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Александр Козак 46), Павел Полегенько, Илья Коваленко (Иван Головкин 81), Виталий Павлов, Михаил Шишка, Хеннос Асмелаш (Артем Смоляков 46), Максим Ковалёв (Мохамед Али Бен Салем 46), Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михаил Плохотнюк 78)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Майкон де Андраде (Артём Бондаренко 62), Маркос Антонио, Тете, Михаил Мудрик (Даниил Сикан 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Марлос 72), Педриньо (Манор Соломон 62), Виктор Корниенко (Валерий Бондарь 72)
Предупреждения: Майкл Гопей 14, Илья Коваленко 58 - Маркос Антонио 70
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