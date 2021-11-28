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Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру

Премьер-лига
(3 голосов)

Одни не рискнули, другие никуда не бежали

Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)
Ингулец - Шахтер 0:1
Гол: Тете 32
Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Александр Козак 46), Павел Полегенько, Илья Коваленко (Иван Головкин 81), Виталий Павлов, Михаил Шишка, Хеннос Асмелаш (Артем Смоляков 46), Максим Ковалёв (Мохамед Али Бен Салем 46), Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михаил Плохотнюк 78)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Майкон де Андраде (Артём Бондаренко 62), Маркос Антонио, Тете, Михаил Мудрик (Даниил Сикан 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Марлос 72), Педриньо (Манор Соломон 62), Виктор Корниенко (Валерий Бондарь 72)
Предупреждения: Майкл Гопей 14, Илья Коваленко 58 - Маркос Антонио 70

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (14)
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Judas (Київ)
28.11.2021 в 16:03
Прогноз UA-Football: победа Шахтёра 3:1))
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0
0
avatar
WuTаng (Київ)
28.11.2021 в 16:02
Ну хоч без ганебних пенальті, як вчора в грі суркісні
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+1
-4
Dr. House (Поділля)
28.11.2021 в 16:03
Ну да, ахмєтовці- це приклад для наслідування
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+3
-1
Judas (Київ)
28.11.2021 в 16:05
Но без тебя, 3,14дора, в комментах не обошлось.
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0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
28.11.2021 в 16:01
Игра была просто омерзительная.Так тоже можно играть но с трибун уйдут последние болелы.Большая часть команд УПЛ играет так как играл Ингулец и Шахтёр абсолютно не готов к такому развитию событий.Вся команда стоит ,бежит только тот кто с мячём..За всю игру ни одной скоростной атаки.Начало атаки через ползущего к центру Марлона приводит к бесконечным поперечным передачам без никакого обострения.Эта перестройка Дзерби окончательно убьёт команду.
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0
-1
аалекс ( Крым)
28.11.2021 в 15:58
Горняков с победой, но игра, мягко говоря, не очень. Ингулец поставил хороший автобус, но когда в конце пошел отыгрываться, Шахтер не провел ни одной острой контратаки. Игра не понравилась.
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+1
-1
Pianist (Киев)
28.11.2021 в 15:56
Ужас. У меня один вопрос: зачем у нас такой чемпионат? Зачем эти все рухи, ингульцы, минаи…. Одна цель существования этих сел - это заработать на отборе очков у Динамо/Шахтера. Это не футбол, это г»овно. Полное. А потом что Динамо, что Шахтёр, что все «третьи силы» пролетают ВСЕМ в Европе. Мы же до абсурда докатились уже. Со своими Мариуполями/черноморцами, с этими жлоб-сёлами типа ингульца или колоса… Господи, какое же г«овно, а не чемпионат
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
28.11.2021 в 16:05
Не подобається-не дивись.І шо,оху...енний столічний?Інші і право на футбол не мають?Створи команду вииграй у тіх інгульців і інших,а потім пісди
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2021 в 15:55
Хоть выспался! С победой!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2021 в 15:54
с победой! но эти автопарки без дальних ударов не вскрыть!
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
28.11.2021 в 16:01
Ага, автопарки вскрывать не умеют, Шериф в пример, не автопарки также - Реал пример, играющие полуавтопарки также - Интер в пример. Что Зебра сделал лучшего? Ответ- ниуя. Стало ещё хуже. Ну хоть в игре ФК Поворзнюк обыграли , а не технически))). Красавцы!!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2021 в 16:05
играть без нападающего - в пример!
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.11.2021 в 15:53
Не защиты ,нет нападения,в середине дыра.Кто нибудь понимает зачем Педриньо играет в нападении?И почему Срна сказал что нам не нужен нападающий?Спасибо тете один тащит команду в нападении
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2021 в 15:55
майкона срочно продавать! это второй дентиньо
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+2
0


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