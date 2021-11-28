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Кривцов - о Дентиньо: В Шахтере мы провели много лет. Досадно, когда такие люди покидают клуб
Защитник был рад играть вместе с бразильцем
Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями после ухода из команды бразильца Дентиньо:
– Не могу сказать, что я плакал, но действительно стало очень грустно. Мы не были большими друзьями за пределами поля, но знаю, что он – очень хороший парень. Воспитанный, честный, никогда не обидит.
В "Шахтере" мы провели много лет, поэтому досадно, когда такие люди покидают клуб. Но это футбольная жизнь. Рано или поздно соответствующий момент наступит у каждого – будем прощаться с "Шахтером", по крайней мере, в качестве футболиста.
– Какую историю, связанную с Дентиньо, сохраните в воспоминаниях?
– Я всегда называл его "Джокером". Хватало матчей, в которых Дентиньо выходил на замену и забивал. У него есть вот это голевое чутье. Несмотря на ряд постигших его в "Шахтере" травм, он выходил на поле и делал результат, запоминался полезными действиями. Иметь такого футболиста – важно для любой команды, – сказал Кривцов.
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