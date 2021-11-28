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Александрия - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Заря", украинская Премьер-лига, 29 ноября 2021

Александрия - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Закрывать программу 16-го тура будут команды, которые претендуют на зону еврокубков. Правда, в прошлом туре обе стороны немного снизили свои шансы, поскольку синхронно проиграли. "Александрия", несмотря на ранний гол, была разбита "Днепром-1", "Заря" умудрилась отдать победу "Львову". А вывод прост - нужно побеждать. Иначе быть беде.

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Подогревает интерес к данному противостоянию результат первого круга. Тогда "горожане" сотворили небольшую сенсацию, обыграв бронзового призера на их же поле. Возьмет ли Скрипник реванш? Узнаем в понедельник.

Смотрите матч 16-го тура УПЛ в понедельник, 29-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Заря" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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