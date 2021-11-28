Рух - Металлист 1925 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Рух" дома уверенно обыграл "Металлист 1925". Счет в игре открыл Борячук - под занавес первого тайма. А финальную точку установил Климчук - на 70-й минуте. После этого тура львовская команда имеет в своем активе 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь у харьковского коллектива на три балла больше и 9-я позиция.

Украинская Премьер-лига. VBET Лига. 16-й тур

28 ноября. Львов. Арена Львов

"Рух" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Борячук 45+2, Климчук 70