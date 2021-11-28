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Кривенцов: Кризиса у Металлиста 1925 нет. Пытаемся демонстрировать комбинационный футбол
Наставник харьковчан подвел итоги матча против львовской команды
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мыслями после
– Поздравляю "Рух" с победой. Если взять всю игру в целом, думаю, что она понравилась зрителям, потому что было много хороших атак в исполнении двух команд. К сожалению, мы пропустили за пять секунд до конца первого тайма необязательный гол. При равной игре, где-то у "Руха" в первом тайме было больше территориального преимущества. У нас также было несколько опасных проходов Ременюка в первом тайме, Ченбай тоже неплохо подключался. Во втором тайме наоборот, пропущенный гол заставлял нас много комбинировать, что команда и делала. Создали несколько моментов, чтобы сравнять счет, к сожалению, не получилось. Но если смотреть по многим нашим матчам, линия защиты недорабатывает во многих эпизодах, влияющих на итоговый счет.
– В первом тайме ваша команда сознательно отдала инициативу "Руху"?
– Да, мы так планировали. Чуть не такие перестройки наигрывали, но по крайней мере ребята пытались выполнять все.
- Можно сказать, что у команды игровой кризис, потому что сейчас пятое поражение подряд с учетом Кубка Украины, тяжело даются забитые мячи?
– Никакого кризиса у нас нет. Пытается команда, пытается демонстрировать комбинационный футбол. Да, нам, по разным причинам, не хватает исполнителей, которые могут это конвертировать в победы. Но в том, что мы на правильном пути – я не сомневаюсь.
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