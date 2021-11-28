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Колос - Верес 1:0. Обзор матча и видео голов
Вишняк заработал полноценное назначение на пост главного тренера
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 16-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально обыграл ровенский "Верес". Единственный мяч в игре на свой счет записал Олег Ильин. После этой победы коуч хозяев Ярослав Вишняк полноценно вступил в должность главного тренера команды. После этого тура "Колос" занимает 10-е место в турнирной таблице, а подопечные Юрия Вирта - 8-ю позицию.
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Гол: Олег Ильин 64
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