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Колос - Верес 1:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вишняк заработал полноценное назначение на пост главного тренера

Колос - Верес 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Колос" дома минимально обыграл ровенский "Верес". Единственный мяч в игре на свой счет записал Олег Ильин. После этой победы коуч хозяев Ярослав Вишняк полноценно вступил в должность главного тренера команды. После этого тура "Колос" занимает 10-е место в турнирной таблице, а подопечные Юрия Вирта - 8-ю позицию.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
"Колос" - "Верес" 1:0
Гол: Олег Ильин 64

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.11.2021 в 23:03
Солдат конечно полный идиот - за такое к стенке ставят...
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