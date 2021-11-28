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Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев
Речь идет о бизнесменах Кауфмане и Грановском
Одесский "Черноморец" близок к тому, чтобы получить новых владельцев. Об этом заявил ведущий программы "Большой Футбол" Александр Денисов.
"В Одессе снова должны произойти определенные изменения. И команда, и стадион получат единых владельцев, новых владельцев. Сейчас речь идет о том, что клуб и стадион будут принадлежать известным одесским бизнесменам Грановскому и Кауфману. Из той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят удержание команды на базе арендованных игроков, а готовы строить команду за счет клубных питомцев, а также речь идет о формировании совершенно новой команды, сейчас все зависит от того, какую цель будут ставить перед командой новые владельцы, и от того зависит, какой бюджет будет тратиться на команду и трансферы.
Насколько я понимаю, они [Грановский и Кауфман] очень близки к тому, чтобы подписать эти контракты и стать новыми владельцами. Будем ждать хороших новостей. Они, вероятно, придут", - сказал Денисов в эфире "Большого футбола".
Александр Грановский и Борис Кауфман – украинские бизнесмены и депутаты (второй в прошлом), вместе владеют журналом "Фокус".
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