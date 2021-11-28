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Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о бизнесменах Кауфмане и Грановском

Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев

Новина українською

Одесский "Черноморец" близок к тому, чтобы получить новых владельцев. Об этом заявил ведущий программы "Большой Футбол" Александр Денисов.

"В Одессе снова должны произойти определенные изменения. И команда, и стадион получат единых владельцев, новых владельцев. Сейчас речь идет о том, что клуб и стадион будут принадлежать известным одесским бизнесменам Грановскому и Кауфману. Из той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят удержание команды на базе арендованных игроков, а готовы строить команду за счет клубных питомцев, а также речь идет о формировании совершенно новой команды, сейчас все зависит от того, какую цель будут ставить перед командой новые владельцы, и от того зависит, какой бюджет будет тратиться на команду и трансферы.

Насколько я понимаю, они [Грановский и Кауфман] очень близки к тому, чтобы подписать эти контракты и стать новыми владельцами. Будем ждать хороших новостей. Они, вероятно, придут", - сказал Денисов в эфире "Большого футбола".

Александр Грановский и Борис Кауфман – украинские бизнесмены и депутаты (второй в прошлом), вместе владеют журналом "Фокус".

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (6)
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Astor Astor (Одесса)
29.11.2021 в 00:53
Я смотрю, у упоротых новая методичка появилась? Черноморцу, мол, без молодых рагулят ничего вообще не светит - своей академии нет! Идиоты, в Одессе всегда была очень сильная футбольная школа, причем не только Черноморца. Даже сейчас в основной команде - 7 или 8 воспитанников одесского футбола. А года полтора назад таких вообще было большинство. И молодняка у нас своего - навалом, и по другим командам наших воспитанников прилично играет. Тем более что в тексте ничего не говорится, что играть будут только местные. Так что - всю жизнь играли как-то без ваших безмозглых рагулят, и сейчас спокойно можно всех на кислород отправить.
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0
0
Ol-g (Одесса)
28.11.2021 в 23:51
Тогда УПЛ не будет.
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0
-1
Камонплей
28.11.2021 в 23:41
Кауфман з грановським давні партнери суркісів в різних бізнесах, зокрема разом забудовують Одесу термітниками. І в футболі давно. Просували своє лайняне пійло через збірну ще на початку 2000х Так що сильно губу не розкатуйте. Просто прийшов час показати реальних власників замість явно підставних "американців".
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+1
-1
Черноморчик (Одесса )
28.11.2021 в 23:20
Хотелось бы изменений к лучшему. Обидно за клуб , который превратился в Динамо 2
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+4
-2
avatar
ytcnjh (vtk)
28.11.2021 в 23:31
Будут изменения в первой лиге без капиталовложений . Ставка на местных игроков при отсутствии футбольной академии это нонсенс.
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+4
-3
Unselfish (Белая Церковь )
28.11.2021 в 23:17
Их цель 1 лига с такими амбициями, так как на практически отсутствующей академии в упл не светит ничего... А вкладывать миллионы в трансферы не осилят...
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+3
-3


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