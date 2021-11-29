Вирт: Симпатия арбитра однозначно была на стороне Колоса

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру своей команды в выездном матче против "Колоса" (0:1).

"Сложная игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы старались использовать фланги. Но мало было переводов с фланга на фланг, было много брака. И мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно. Что касается второго тайма, то он продолжился в том же духе, что и первый. После нашего подарка соперникам нам пришлось больше идти вперед. Хотели отыграться. Были полумоменты для этого.

Возможно, соперник больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавалось. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам. Передача Солдата? Не понимаю этого решения. Отдал в центр поля на соперника. Тот сразу пробил и гол. У Солдата на протяжении всей игры были проблемы с передачами. Не только в этом эпизоде.