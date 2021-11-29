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Вирт: Симпатия арбитра однозначно была на стороне Колоса

Премьер-лига
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Ровенчане минимально уступили ковалевского клубу

Вирт: Симпатия арбитра однозначно была на стороне Колоса

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру своей команды в выездном матче против "Колоса" (0:1).

"Сложная игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы старались использовать фланги. Но мало было переводов с фланга на фланг, было много брака. И мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно.

Что касается второго тайма, то он продолжился в том же духе, что и первый. После нашего подарка соперникам нам пришлось больше идти вперед. Хотели отыграться. Были полумоменты для этого.

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Возможно, соперник больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавалось. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам.

Передача Солдата? Не понимаю этого решения. Отдал в центр поля на соперника. Тот сразу пробил и гол. У Солдата на протяжении всей игры были проблемы с передачами. Не только в этом эпизоде.

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Выпустив Сергийчука и Гегедоша, хотели добавить свежести впереди. Мы мало били по воротам. Хотели видеть, особенно от Гегедоша, больше креатива. Но он попал уже в такую ​​мясорубку на поле, что трудно было играть креативно.

"Колос" много атаковал, они играли дома, но, если бы не та ошибка, у нас было бы больше шансов забить в контратаке.

Ну и симпатия арбитра однозначно была на стороне соперника. Все свистки были в нашу сторону", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Источник:
НК Верес

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