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Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол
Днепр-1 не оставил шансов своему сопернику
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после разгромной победы над "Ворсклой" (5:1) в рамках 16-го тура УПЛ.
— Да, мы полностью выполнили установку тренера, показали, пожалуй, лучший футбол за все время, которое мы играем в таком составе. Хотя в первом тайме у нас все же была определенная нехватка действий, поэтому не могли поставить точку в завершающей стадии атак. Но уже второй тайм провели очень уверенно и достойно.
— Вы на пару с Гуцуляком разбили защиту "Ворсклы", но все же лучшим игроком матча признали именно Алексея. Не расстроен ли?
— Ни в коем случае! Он очень помогает команде и внес огромный вклад в победу. Он забил два гола, причем первый был очень быстрый, возможно, самый быстрый в чемпионатах Украины. Потому я только рад за него.
— Вы обыграли прямого конкурента с таким большим счетом. О чем это еще говорит?
— Мы были очень настроены на игру, серьезно готовились к сопернику. В принципе, все наши тактические задумки были успешно реализованы, - сказал Довбик.
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