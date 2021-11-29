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Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол

Премьер-лига
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(1 голосов)

Днепр-1 не оставил шансов своему сопернику

Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после разгромной победы над "Ворсклой" (5:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

— Да, мы полностью выполнили установку тренера, показали, пожалуй, лучший футбол за все время, которое мы играем в таком составе. Хотя в первом тайме у нас все же была определенная нехватка действий, поэтому не могли поставить точку в завершающей стадии атак. Но уже второй тайм провели очень уверенно и достойно.

— Вы на пару с Гуцуляком разбили защиту "Ворсклы", но все же лучшим игроком матча признали именно Алексея. Не расстроен ли?

— Ни в коем случае! Он очень помогает команде и внес огромный вклад в победу. Он забил два гола, причем первый был очень быстрый, возможно, самый быстрый в чемпионатах Украины. Потому я только рад за него.

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— Вы обыграли прямого конкурента с таким большим счетом. О чем это еще говорит?

— Мы были очень настроены на игру, серьезно готовились к сопернику. В принципе, все наши тактические задумки были успешно реализованы, - сказал Довбик.

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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Комментарии (1)
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Thiirane2 (Днепр)
29.11.2021 в 08:19
Тёма, молодец! Завистников на хабе просто бомбило)
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