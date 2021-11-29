Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями после разгромной победы над "Ворсклой" (5:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

— Да, мы полностью выполнили установку тренера, показали, пожалуй, лучший футбол за все время, которое мы играем в таком составе. Хотя в первом тайме у нас все же была определенная нехватка действий, поэтому не могли поставить точку в завершающей стадии атак. Но уже второй тайм провели очень уверенно и достойно.

— Вы на пару с Гуцуляком разбили защиту "Ворсклы", но все же лучшим игроком матча признали именно Алексея. Не расстроен ли?

— Ни в коем случае! Он очень помогает команде и внес огромный вклад в победу. Он забил два гола, причем первый был очень быстрый, возможно, самый быстрый в чемпионатах Украины. Потому я только рад за него.

— Вы обыграли прямого конкурента с таким большим счетом. О чем это еще говорит?

— Мы были очень настроены на игру, серьезно готовились к сопернику. В принципе, все наши тактические задумки были успешно реализованы, - сказал Довбик.