Тренер Колоса: За счет характера сумели сломить сопротивление Вереса

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал минимальную победу своей команды над "Вересом" (1:0).

"Мои впечатления от игры, конечно, положительные, из-за того, что мы одержали победу. Она была нелегкой, и у нас был нелегкий соперник. Ребята молодцы, где-то за счет характера они сумели сломить сопротивление "Вереса" и забить такой необходимый мяч, а после этого выстоять.

Перед нашим голом был вброс аута в соперника, и мы акцентировали внимание нашим крайним хавам зауживать в таких ситуациях, и они все это делали. И в такой ситуации Олег Ильин перехватил мяч, находясь в выгодной для себя позиции. Хорошо, что он отважился на удар. Потому что, частенько в таких случаях мы начинаем что-то придумывать – обыгрывать или отдавать лишнюю передачу. Он молодец, разобрался в ситуации, пробил, и за это был награжден забитым мячом, как и вся команда.

Все-таки, когда я был игроком, и мы тогда обыграли "Верес", тот матч был более принципиальным. Потому что мы им уступили в Кубке, а через три дня играли в чемпионате с ними. Хотели реабилитироваться, что нам и удалось. Тогда было более принципиальное противостояние, сейчас я более спокойно реагирую на футбольные вещи" – отметил Вишняк.