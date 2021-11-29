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Тренер Ингульца: За поражение от Шахтера не стыдно
Клуб из Петрово минимально уступил "горнякам"
Скриншот: ТК Футбол
Ассистент главного тренера "Ингульца" Олег Стронцицкий прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:1) в поединке 16-го тура УПЛ.
– Конечно, после такой игры есть много эмоций, потому что в последние 15 минут мы очень прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.
– Вы сознательно поставили в обороне "автобус"? Как долго это могло давать вам необходимый результат?
– Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Конечно, мы понимали, что играем против "Шахтера", одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был "автобус". Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.
– Кто ошибся, когда забивал Тете? Ковалев или Гальчук?
– Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы.
– За поражение 0:1 от "Шахтера" не должно быть стыдно?
– Конечно, стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет, – сказал Стронцицкий.
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