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Тренер Ингульца: За поражение от Шахтера не стыдно

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово минимально уступил "горнякам"

Тренер Ингульца: За поражение от Шахтера не стыдно

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Ассистент главного тренера "Ингульца" Олег Стронцицкий прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:1) в поединке 16-го тура УПЛ.

Конечно, после такой игры есть много эмоций, потому что в последние 15 минут мы очень прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.

– Вы сознательно поставили в обороне "автобус"? Как долго это могло давать вам необходимый результат?

– Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Конечно, мы понимали, что играем против "Шахтера", одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был "автобус". Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.

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– Кто ошибся, когда забивал Тете? Ковалев или Гальчук?

– Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы.

– За поражение 0:1 от "Шахтера" не должно быть стыдно?

– Конечно, стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет, – сказал Стронцицкий.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Олег Стронцицкий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
29.11.2021 в 10:24
Нормальный такой автобус. На каждой остановке покурить выбегали, иногда и удачно … А вот кому стыдно должно бы быть за игру - так это Кротам, с них бы и спрос, за блеклый, невыразительный матч. … (
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