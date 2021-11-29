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Защитник Вереса: Поражение от Колоса - это стечение обстоятельств
Ровенчане минимально уступили команде из Ковалевки
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов прокомментировал поражение своей команды от "Колоса" (0:1) в поединке 16-го тура УПЛ.
"Мы морально опустошены. Морально и душевно. Не физически. Физически мы были готовы к тяжелому противостоянию. Это поражение – стечение обстоятельств. Никто намеренно не хочет ошибиться и получить гол в свои ворота. Мы все поддержали Игоря Солдата. Не считаю, что это была его ошибка.
За исключением пропущенного гола, особо не давали создавать моменты сопернику. Если взглянуть на статистику – игра была примерно равной.
Только фолов у нас только было втрое больше. Интересно, почему так вышло. Но я не хочу обсуждать это. Думаю, кто-то догадывается почему. Футбольные люди поймут", - сказал Немчанинов.
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