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Гладкий: Было предложение из России, но я отказался

Премьер-лига
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Форвард "Зари" объяснил свое решение

Гладкий: Было предложение из России, но я отказался

Фото: Footboom, Автор: Михаил Козелко

Новина українською

Форвард луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал о том, почему отказался выступать в чемпионате России.

- Помню, была история, что "Динамо" хотело отправить тебя в "Крылья Советов" даже без твоего согласия

- Нет, это не правда. Мне действительно пришло предложение с "Крыльев Советов". "Динамо" было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не заставлял, я сам отказался.

- То есть это больше твоя патриотическая позиция?

- Да, на тот момент я решил, что это будет неправильно. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в "Карпаты" и меня отпустили, — сказал Гладкий.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Источник:
BurBuzz

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