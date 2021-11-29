Гладкий: Было предложение из России, но я отказался

Форвард луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал о том, почему отказался выступать в чемпионате России.

- Помню, была история, что "Динамо" хотело отправить тебя в "Крылья Советов" даже без твоего согласия

- Нет, это не правда. Мне действительно пришло предложение с "Крыльев Советов". "Динамо" было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не заставлял, я сам отказался.

- То есть это больше твоя патриотическая позиция?

- Да, на тот момент я решил, что это будет неправильно. Я посчитал, что это неправильно, и не ушел туда. Потом я попросился в "Карпаты" и меня отпустили, — сказал Гладкий.