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Рябоконь: У многих игроков заканчиваются контракты. Надеюсь, Десна будет жить

Премьер-лига
(1 голосов)

У черниговского клуба финансовые проблемы

Рябоконь: У многих игроков заканчиваются контракты. Надеюсь, Десна будет жить

Фото: ФК Десна

Новина українською

У черниговской "Десны" в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.

После матча с "Черноморцем" (1:0) главный тренер черниговцев Александр Рябоконь рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.

"Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и "Десна" будет жить", - сказал Рябоконь.

Напомним, после 16-ти сыгранных матчей "Десна" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
29.11.2021 в 10:57
Странная информация. Контракты 31 декабря заканчиваются у Арвеладзе, Тотовицкого и Будковского. Однозначно основной только Тото. Не критично, потеря Огири в этом сезоне куда как заметней для Десны.
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