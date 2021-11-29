Рябоконь: У многих игроков заканчиваются контракты. Надеюсь, Десна будет жить

У черниговской "Десны" в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.

После матча с "Черноморцем" (1:0) главный тренер черниговцев Александр Рябоконь рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.

"Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и "Десна" будет жить", - сказал Рябоконь.

Напомним, после 16-ти сыгранных матчей "Десна" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.