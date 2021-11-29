Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябоконь: У многих игроков заканчиваются контракты. Надеюсь, Десна будет жить
У черниговского клуба финансовые проблемы
Фото: ФК Десна
У черниговской "Десны" в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.
После матча с "Черноморцем" (1:0) главный тренер черниговцев Александр Рябоконь рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.
"Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и "Десна" будет жить", - сказал Рябоконь.
Напомним, после 16-ти сыгранных матчей "Десна" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Вирт: Симпатия арбитра однозначно была на стороне Колоса
- Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев
- Не рикошет - фантастика. Кадис - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 5:1. Больше не говорите об их неумении играть с сильными
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО