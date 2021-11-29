Тренер Черноморца: Думаю, мы заслужили на ничью с Десной

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз подвел итоги матча своей команды против "Десны" (0:1), который состоялся в рамках 16 тура чемпионата Украины.

"Думаю, что мы заслужили на ничью. Хотели взять реванш. "Десна" опытная крепкая команда и нам было тяжело. Пропущенный мяч после стандарта выбил нас из колеи. Мы готовились к стандартам "Десны", так как знаем, что это один из их козырей, помимо игровых качеств. Надеялись, что вратарь сыграет надежнее.

У нас не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Хорошо сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сейвов и выручил команду.