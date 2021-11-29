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Тренер Черноморца: Думаю, мы заслужили на ничью с Десной
Юрий Мороз высказался о поражении от черниговской команды
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз подвел итоги матча своей команды против "Десны" (0:1), который состоялся в рамках 16 тура чемпионата Украины.
"Думаю, что мы заслужили на ничью. Хотели взять реванш. "Десна" опытная крепкая команда и нам было тяжело. Пропущенный мяч после стандарта выбил нас из колеи. Мы готовились к стандартам "Десны", так как знаем, что это один из их козырей, помимо игровых качеств. Надеялись, что вратарь сыграет надежнее.
У нас не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Хорошо сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сейвов и выручил команду.
К сожалению, нам никак не удается победить в домашних стенах. Надеюсь, что в ближайшее время мы все таки добудем эту победу", — сказал Мороз.
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