Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 16-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Зарей".

Встреча пятой и седьмой команд чемпионата. На протяжении нескольких прошлых розыгрышей "Александрия" и "Заря" боролись за звание третьей силы лиги, однако сейчас немного сдали свои позиции. Сможет ли команда Скрипника добыть три очка и продолжить сражение за бронзу? Или же хозяева матча обгонят "Десну"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 29 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко