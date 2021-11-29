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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
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ФК Заря
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 16-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Зарей".
Встреча пятой и седьмой команд чемпионата. На протяжении нескольких прошлых розыгрышей "Александрия" и "Заря" боролись за звание третьей силы лиги, однако сейчас немного сдали свои позиции. Сможет ли команда Скрипника добыть три очка и продолжить сражение за бронзу? Или же хозяева матча обгонят "Десну"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 29 ноября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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