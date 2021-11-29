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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 16-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Зарей".

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Встреча пятой и седьмой команд чемпионата. На протяжении нескольких прошлых розыгрышей "Александрия" и "Заря" боролись за звание третьей силы лиги, однако сейчас немного сдали свои позиции. Сможет ли команда Скрипника добыть три очка и продолжить сражение за бронзу? Или же хозяева матча обгонят "Десну"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 29 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Заря (Луганск) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Александрия Трансляция Аудио онлайн стрим
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