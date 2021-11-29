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Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский клуб планирует усиление

Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Интер" намерен приобрести нового правого защитника и заинтересован в кандидатуре игрока "Шахтера" Додо. Об этом пишет InterLive.

По данным источника, бразилец должен заменить 25-летнего нидерландца Дензеля Дюмфриса, который не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Отмечается, что агент Додо Джулиано Бертулоччи имеет прекрасные отношения со спортивным директором "Интера" Пьеро Аузилио, что может поспособствовать осуществлению сделки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро, но "Шахтер" хочет за своего футболиста не менее 25 миллионов евро. Именно цена может воспрепятствовать переходу бразильца в чемпионат Италии.

23-летний Додо выступает за донецкий клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 23 матча за "горняков", в которых отличился 4 результативными передачами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Додо
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Источник:
InterLive

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