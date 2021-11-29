Гладкий: Суркис никогда не говорил, что я дерево

Нападающий "Зари" Александр Гладкий рассказал об отношениях с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

- Насколько часто ты пересекался с Игорем Суркисом?

- Мы часто разговаривали, у меня с ним были хорошие отношения.

- Опиши Игоря Суркиса в трех словах

- Прямолинейный. Он всегда говорит то, что думает и как он считает нужным. Справедливый и веселый. Мне с ним было весело. Мне нравятся люди, которые говорят правду. Он говорит на черное - черное, а на белое - белое.

- Что он тебе говорил, что ты дерево?

- Нет, он мне никогда такого не говорил, он меня поддерживал. И в тот момент, когда я уходил, я понимал, что подвел его. После того как мы расстались, и я ушел из "Динамо", мы раз пересекались и нормально поговорили, обнялись.

- И что он тебе сказал, что "Динамо" просто не твоя команда?

- Да, так получилось, это жизнь. Значит, 12 лет назад я сделал правильный выбор, — сказал Гладкий.