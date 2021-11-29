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Гладкий: Суркис никогда не говорил, что я дерево
Футболист опроверг слухи об оскорблениях в свой адрес
Фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий "Зари" Александр Гладкий рассказал об отношениях с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.
- Насколько часто ты пересекался с Игорем Суркисом?
- Мы часто разговаривали, у меня с ним были хорошие отношения.
- Опиши Игоря Суркиса в трех словах
- Прямолинейный. Он всегда говорит то, что думает и как он считает нужным. Справедливый и веселый. Мне с ним было весело. Мне нравятся люди, которые говорят правду. Он говорит на черное - черное, а на белое - белое.
- Что он тебе говорил, что ты дерево?
- Нет, он мне никогда такого не говорил, он меня поддерживал. И в тот момент, когда я уходил, я понимал, что подвел его. После того как мы расстались, и я ушел из "Динамо", мы раз пересекались и нормально поговорили, обнялись.
- И что он тебе сказал, что "Динамо" просто не твоя команда?
- Да, так получилось, это жизнь. Значит, 12 лет назад я сделал правильный выбор, — сказал Гладкий.
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