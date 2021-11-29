  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Крыськив: Есть кризис, Металлист 1925 не выиграет уже пять матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крыськив: Есть кризис, Металлист 1925 не выиграет уже пять матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек харьковской команды подвел итоги матча с "Рухом"

Крыськив: Есть кризис, Металлист 1925 не выиграет уже пять матчей

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив поделился мыслями после поражения от "Руха" (0:2) в поединке 16-го тура УПЛ.

– В чем видите причины поражения?

– "Рух" забил два гола, а мы – нет. Не воспользовались своими моментами.

– В первом тайме ваша команда играет в не присущий для себя футбол. Отдали инициативу сопернику. Почему?

– Да. У нас в последних матчах не получалось играть в своем стиле. Сегодня тоже не удалось. Не знаю. Надо, пожалуй, пообщаться между нами, с ребятами, и разобраться, почему в последних матчах так случается.

Читайте такжеКривенцов: Кризиса у Металлиста 1925 нет. Пытаемся демонстрировать комбинационный футбол

– Команда сейчас в кризисе или происходящее – несчастный случай?

– Да, есть кризис, мы не выиграем уже пять матчей. Нам нужно разобраться в себе и понять, почему так. Мы показывали хороший футбол, достигали результата. А теперь у нас нет ни игры, ни результата.

– Что говорил тренер в перерыве и на чем акцентировал внимание?

– Что нужно после перерыва попытаться перевернуть игру, попытаться увезти очки из Львова. Не вышло у нас, – сказал Крыськив.

Читайте такжеХавбек Металлиста 1925 заявил, что у команды коричневая полоса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...