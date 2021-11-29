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Крыськив: Есть кризис, Металлист 1925 не выиграет уже пять матчей
Хавбек харьковской команды подвел итоги матча с "Рухом"
Фото: ФК Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив поделился мыслями после поражения от "Руха" (0:2) в поединке 16-го тура УПЛ.
– В чем видите причины поражения?
– "Рух" забил два гола, а мы – нет. Не воспользовались своими моментами.
– В первом тайме ваша команда играет в не присущий для себя футбол. Отдали инициативу сопернику. Почему?
– Да. У нас в последних матчах не получалось играть в своем стиле. Сегодня тоже не удалось. Не знаю. Надо, пожалуй, пообщаться между нами, с ребятами, и разобраться, почему в последних матчах так случается.
– Команда сейчас в кризисе или происходящее – несчастный случай?
– Да, есть кризис, мы не выиграем уже пять матчей. Нам нужно разобраться в себе и понять, почему так. Мы показывали хороший футбол, достигали результата. А теперь у нас нет ни игры, ни результата.
– Что говорил тренер в перерыве и на чем акцентировал внимание?
– Что нужно после перерыва попытаться перевернуть игру, попытаться увезти очки из Львова. Не вышло у нас, – сказал Крыськив.
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