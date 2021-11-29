Крыськив: Есть кризис, Металлист 1925 не выиграет уже пять матчей

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив поделился мыслями после поражения от "Руха" (0:2) в поединке 16-го тура УПЛ.

– В чем видите причины поражения?

– "Рух" забил два гола, а мы – нет. Не воспользовались своими моментами.

– В первом тайме ваша команда играет в не присущий для себя футбол. Отдали инициативу сопернику. Почему?

– Да. У нас в последних матчах не получалось играть в своем стиле. Сегодня тоже не удалось. Не знаю. Надо, пожалуй, пообщаться между нами, с ребятами, и разобраться, почему в последних матчах так случается.

– Команда сейчас в кризисе или происходящее – несчастный случай?

– Да, есть кризис, мы не выиграем уже пять матчей. Нам нужно разобраться в себе и понять, почему так. Мы показывали хороший футбол, достигали результата. А теперь у нас нет ни игры, ни результата.

– Что говорил тренер в перерыве и на чем акцентировал внимание?

– Что нужно после перерыва попытаться перевернуть игру, попытаться увезти очки из Львова. Не вышло у нас, – сказал Крыськив.