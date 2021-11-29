В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера

В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета. Судя по ливрее, воздушное судно принадлежит донецкому клубу "Шахтер".

О пострадавших в результате инцидента, не сообщается.

"И на аэродроме Борисполя происходят ДТП. Футболистам "Шахтера" придется подыскать другой самолет", – говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, самолет столкнулся с местным эвакуатором, который находился на взлетном поле. В результате происшествия пострадала обшивка одного из двигателей воздушного судна.

Напомним, что летом 2018 года компания SkyUp стала официальным авиаперевозчиком "Шахтера". В апреле 2019 года было представлено обновленный брендированный самолет Boeing 737-700 NG в ливрее клубных цветов.