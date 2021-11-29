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В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера

Премьер-лига
(6 голосов)

Столкновение произошло из-за плохой видимости

В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера

Фото: facebook.com/skyup.aero

Новина українською

В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета. Судя по ливрее, воздушное судно принадлежит донецкому клубу "Шахтер".

О пострадавших в результате инцидента, не сообщается.

"И на аэродроме Борисполя происходят ДТП. Футболистам "Шахтера" придется подыскать другой самолет", – говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, самолет столкнулся с местным эвакуатором, который находился на взлетном поле. В результате происшествия пострадала обшивка одного из двигателей воздушного судна.

Напомним, что летом 2018 года компания SkyUp стала официальным авиаперевозчиком "Шахтера". В апреле 2019 года было представлено обновленный брендированный самолет Boeing 737-700 NG в ливрее клубных цветов.

В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера - изображение 1В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера - изображение 2
Фото: Kyiv Operative
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 15:48
Это верняк Бокасса был на том эвакуаторе!
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0
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WuTаng (Київ)
29.11.2021 в 15:54
Не смій писати погано про Віктора Смоктасу!
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
29.11.2021 в 14:32
Це вже обіцяний "державний переворот" чи ще тільки розминка перед ним?
Ответить
+4
-3
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Spokoyno (Київ)
29.11.2021 в 15:01
хтось у третьому слові четверту букву С пропустив
Ответить
+1
-2
Volder (Ков)
29.11.2021 в 15:29
Вот оно потихоньку начинается
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0
0
aleks68
29.11.2021 в 15:52
слюни подбери убогий
0
0


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