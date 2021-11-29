Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера
Столкновение произошло из-за плохой видимости
Фото: facebook.com/skyup.aero
В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета. Судя по ливрее, воздушное судно принадлежит донецкому клубу "Шахтер".
О пострадавших в результате инцидента, не сообщается.
"И на аэродроме Борисполя происходят ДТП. Футболистам "Шахтера" придется подыскать другой самолет", – говорится в сообщении.
Судя по фотографиям, самолет столкнулся с местным эвакуатором, который находился на взлетном поле. В результате происшествия пострадала обшивка одного из двигателей воздушного судна.
Напомним, что летом 2018 года компания SkyUp стала официальным авиаперевозчиком "Шахтера". В апреле 2019 года было представлено обновленный брендированный самолет Boeing 737-700 NG в ливрее клубных цветов.
Популярное сейчас
- Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
- Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу - СМИ
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО