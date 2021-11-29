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Селезнев: Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам после игры с Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Минай проиграл, но выглядел достойно

Селезнев: Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам после игры с Динамо

Фото: ФК Минай

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев поделился своими впечатлениями от матча против "Динамо" (0:2), который состоялся в рамках 16 тура УПЛ.

"Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Мы делали все возможное. Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам нашего клуба после игры.

Я поздравляю "Динамо" и Луческу с победой. Они действительно чемпионы и заслуживают на сегодняшний результат.

Я уверен, что "Минай" сбережет прописку в Премьер-лиге, — сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dnepr-75 (Днiпро)
29.11.2021 в 17:52
После бегства в рашку уже ничего не стыдно, тунец.
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