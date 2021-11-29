Селезнев: Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам после игры с Динамо

Форвард " Миная " Евгений Селезнев поделился своими впечатлениями от матча против "Динамо" (0:2), который состоялся в рамках 16 тура УПЛ.

"Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Мы делали все возможное. Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам нашего клуба после игры.

Я поздравляю "Динамо" и Луческу с победой. Они действительно чемпионы и заслуживают на сегодняшний результат.

Я уверен, что "Минай" сбережет прописку в Премьер-лиге, — сказал Селезнев.