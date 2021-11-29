Премьер-лига
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Селезнев: Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам после игры с Динамо
Минай проиграл, но выглядел достойно
Фото: ФК Минай
Форвард "
"Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Мы делали все возможное. Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам нашего клуба после игры.
Я поздравляю "Динамо" и Луческу с победой. Они действительно чемпионы и заслуживают на сегодняшний результат.
Я уверен, что "Минай" сбережет прописку в Премьер-лиге, — сказал Селезнев.
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Источник:ТК Футбол
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29.11.2021 в 17:52
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