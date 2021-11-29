Караваев - после игры с Минаем: Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую ​​погоду

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в 16-м туре УПЛ.

– Игра получилась очень тяжелой. Не успели психологически восстановиться после "Баварии"?

– Да, игра была очень тяжелой, но если бы мы реализовали свои моменты, то матч закончился бы еще после первого тайма. Однако "Минай" – очень хорошая команда, которая показывает свой характер и сражается на футбольном поле в каждом матче.

Считаю, что им не везет, ведь они заслуживают находиться гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому желаю "Минаю" удачи, а нашу команду поздравляю с победой, которая была нам очень нужна.

– Сейчас полные стадионы собираются не очень часто. Сегодня ощущалась фанатская атмосфера?

- Да, ведь многие пришли посмотреть на свою команду и на "Динамо". Многие просили автограф или общее фото. Мы видим это в любом городе. Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую ​​погоду.

- Трудно ли было переключиться после матча с "Баварией" в Лиге чемпионов на чемпионат Украины?

– Это всегда сложно. В Лиге чемпионов другая атмосфера, другой стадион, другой соперник, против которого тяжело играть, но при этом и он сам разрешает играть. Это совсем другой, топ-уровень, к которому нужно стремиться, и на котором хочется выступать.