Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев - после игры с Минаем: Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую погоду
Динамо в непростом поединке в Ужгороде обыграло Минай
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал
– Игра получилась очень тяжелой. Не успели психологически восстановиться после "Баварии"?
– Да, игра была очень тяжелой, но если бы мы реализовали свои моменты, то матч закончился бы еще после первого тайма. Однако "Минай" – очень хорошая команда, которая показывает свой характер и сражается на футбольном поле в каждом матче.
Считаю, что им не везет, ведь они заслуживают находиться гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому желаю "Минаю" удачи, а нашу команду поздравляю с победой, которая была нам очень нужна.
– Сейчас полные стадионы собираются не очень часто. Сегодня ощущалась фанатская атмосфера?
- Да, ведь многие пришли посмотреть на свою команду и на "Динамо". Многие просили автограф или общее фото. Мы видим это в любом городе. Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую погоду.
- Трудно ли было переключиться после матча с "Баварией" в Лиге чемпионов на чемпионат Украины?
– Это всегда сложно. В Лиге чемпионов другая атмосфера, другой стадион, другой соперник, против которого тяжело играть, но при этом и он сам разрешает играть. Это совсем другой, топ-уровень, к которому нужно стремиться, и на котором хочется выступать.
Популярное сейчас
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО