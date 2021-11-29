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Тете: Ингулец закрылся в обороне и это существенно усложнило нам задачу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки не без труда обыграли Ингулец

Тете: Ингулец закрылся в обороне и это существенно усложнило нам задачу

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал о победе над "Ингульцом" (1:0) и своем голе в этмо матче.

– "Шахтер" провел непростой поединок…

– Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.

– Кому направлялись сердечки во время празднования?

– Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.

– Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?

– Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
29.11.2021 в 18:47
Удивительно. Почему это Ингулец неожиданно закрылся ?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 18:17
Вот новость! Пора бы уже привыкнуть, что 95% в Ч.У. будет одна и та же тактика у противника!!!
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