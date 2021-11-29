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Тете: Ингулец закрылся в обороне и это существенно усложнило нам задачу
Горняки не без труда обыграли Ингулец
shakhtar.com
Полузащитник "
– "Шахтер" провел непростой поединок…
– Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.
– Кому направлялись сердечки во время празднования?
– Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.
– Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?
– Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью.
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