Тете: Ингулец закрылся в обороне и это существенно усложнило нам задачу

Полузащитник " Шахтера " Тете рассказал о победе над "Ингульцом" (1:0) и своем голе в этмо матче.

– "Шахтер" провел непростой поединок…

– Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.

– Кому направлялись сердечки во время празднования?

– Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.

– Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?

– Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью.