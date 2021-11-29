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Сергей Кравченко: Суркис был самым настойчивым, сам звонил
Хавбек успел поиграть и в Динамо
Fc
38-летний украинский полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко вспомнил о периоде своей карьеры в киевском "
"Наверное, не очень меня ценили в "Ворскле", потому что у меня оставалось всего полгода контракта. Мне не предлагали новый.
Потом, когда меня вызвали в сборную, появился интерес "Динамо", были российские клубы — "Локомотив", "Рубин"… И тогда они только начали.
Но Суркис был самым настойчивым. Сразу со мной договорился. Он сам звонил. Я знал, что "Динамо" меня просматривало год-полтора", — рассказал Кравченко.
Напомним, что контракт Кравченко принадлежал "Динамо" в 2009 году. Сергей провел за "Динамо" 16 матчей, в которых два мяча и отдал один ассист.
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