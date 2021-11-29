Сергей Кравченко: Суркис был самым настойчивым, сам звонил

38-летний украинский полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко вспомнил о периоде своей карьеры в киевском " Динамо ".

"Наверное, не очень меня ценили в "Ворскле", потому что у меня оставалось всего полгода контракта. Мне не предлагали новый.

Потом, когда меня вызвали в сборную, появился интерес "Динамо", были российские клубы — "Локомотив", "Рубин"… И тогда они только начали.

Но Суркис был самым настойчивым. Сразу со мной договорился. Он сам звонил. Я знал, что "Динамо" меня просматривало год-полтора", — рассказал Кравченко.