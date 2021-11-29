Якубу: С расизмом в Украине не сталкивался. После Ганы это мой второй дом

Ганский защитник " Ворсклы " Наджиб Якубу рассказал о своей адаптации в Украине.

- Якубу, вы прижились в Полтаве. Удовлетворены тем, как складывается карьера?

- Я не могу описать словами насколько я счастлив. Очень ценю то, что имею. Украина дала мне возможность реализоваться как футболист.

- Как вас занесло в Полтаву? Где могли оказаться до "Ворсклы"?

- Изначально агент договорился о просмотре в "Шахтере". Там уже был Кане. Он где-то на месяц раньше меня прилетел. В итоге я пробыл в "Шахтере" около двух недель, но мне сказали "нет", не объяснив причину. Потом мы поехали в "Ворсклу" и нас с Кане подписали.

- Какие у вас были представления об Украине?

- Никаких. Что может знать парень из Ганы в 18 лет о стране, которую даже на карте не видел? Ничего. Все мои представления об Украине сводились к Андрею Шевченко. Конечно, были опасения, куда я еду. Но опасался я зря. Я искренне полюбил вашу страну, хотя нелегко было привыкать к украинской действительности. Но думаю так было бы с любой страной. Климат, язык, обычаи. Нужно не только время, чтобы ко всему этому привыкнуть, а еще быть очень сильным и стойким человеком.

- Когда впервые увидели снег, что почувствовали? С чем это сравнимо?

- (продолжительный смех). О-оооо, это отдельная история. Что это такое, - подумал я? Вау, вау, вау. Это было очень забавно, но, если только пощупать. Потому что тренироваться и играть в мороз и снег то еще удовольствие. Когда за окном метель сложно себя поднять с постели.

- Где вы любите проводить время в Полтаве?

- Я домосед. Дом-база-дом. Очень редко выбираемся в город. После тренировок сильно устаешь и хочется отдохнуть.

- Сталкивались с расизмом в Украине?

- Нет. Ко мне доброжелательное отношение в Полтаве. Многие узнают, подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться. После Ганы Украина теперь мой второй дом.

- Кто ваши лучшие друзья в "Ворскле"?

- Все! Я всех люблю. Но в силу понятных причин, мой самый близкий друг – Кане. Мы приехали сюда вместе. Также часто общаюсь с Тиллем, Ранжелом, Давидом Пуцлиным и Чеснаковым.