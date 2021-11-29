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Цыганык: Один из клубов АПЛ готов предложить за Мудрика до 20 млн евро

Премьер-лига
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(1 голосов)

Не только Севилья интересуется парнем

Цыганык: Один из клубов АПЛ готов предложить за Мудрика до 20 млн евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "Севилья" проявляла интерес к хавбеку "Шахтера" Михаилу Мудрику. Также, по словам Цыганыка, один из английских клубов уже готов сделать предложение о выкупе игрока.

"Интерес Севильи к Мудрику – это не фейк! "Севилья" действительно проявляла и проявляет интерес к Мудрику. Сейчас вообще много клубов, интересующихся этим футболистом. Они делают запросы.

Насколько мне известно, один из клубов АПЛ рассматривает возможность сделать предложение "Шахтеру" на выкуп Мудрика. Но та цена, которую он будет предлагать, скажем так, между 10-20 млн. евро, не удовлетворит "Шахтер", скорее всего. Поэтому горняки отклонят это предложение, когда оно поступит.

Мудрик на данном этапе – главная звезда. Он единственный, кто запомнился из "Шахтера" по Лиге чемпионов этого года. И определенно на него будет спрос. Потому никаких фейков. "Севилья" и другие клубы интересуются Мудриком.

Просто у него еще 3,5 года контракт с "Шахтером". Потому пока он связан с "Шахтером". И я думаю, что "Шахтер" в сумме до 20 млн евро вряд ли будет рассматривать предложение", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Севилья Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (18)
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
29.11.2021 в 21:20
А як же голуба зірка - Циганков? В кінці року буде кращим бомбардиром і нічого страшного, що 9 з 10 голів будуть з пенальті...
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 21:21
Он уже мысленно продан и вернулся)))
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+2
-2
Judas (Київ)
29.11.2021 в 21:31
Твоя маленька голубка, з Нової Англії, тобі вже лайк на пісюн поставила.
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0
0
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Prideman (Lviv)
29.11.2021 в 21:32
А до чого тут Циганков? Він з Динамо, а не з Шахтаря
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0
0
Maryan (Lviv)
29.11.2021 в 21:17
Ще одну англійську лавку полірувати?
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+1
0
friday13 (Львів)
29.11.2021 в 21:11
нюкасл або ман сіті
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+2
-2
Judas (Київ)
29.11.2021 в 21:17
Або Сассуоло.
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.11.2021 в 21:10
хто що курить? один пише від 10 до 20, інший вже дає інфу до 20..Перестаньте ширятись.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2021 в 21:07
Він вартий 100 млн.)))
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 21:06
Какая АПЛ, вы что, через 3,5 года в Мариуполь, палкин задавится)
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 21:02
А было-бы круто для всех, если бы на 20 согласились! Для Мудрика, который здорово прибавляет, для сборной, для Шахты.....
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0
-3
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Romerik (YNWA)
29.11.2021 в 21:04
Он в упл еще сырой.. Какая АПЛ? Это угробит его окончательно...
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 21:20
Не факт, перемариновать, чтобы пропал интерес к развитию, зарабатывая большие деньги под новым контрактом лучше? А так шанс!
0
-2
Judas (Київ)
29.11.2021 в 21:27
СоглаСиська!
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0
0
jmen2986 (Kiev)
29.11.2021 в 20:59
Если это действительно правда,то нужно отдавать,но ШД конечно это не сделает
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+2
-1
Judas (Київ)
29.11.2021 в 20:57
Шахтер запросит 30-ку.
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 21:23
В Шахтере более адекватные менеджеры, могут и договориться!
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0
-2
Judas (Київ)
29.11.2021 в 21:25
Согласен, пускай в Барсу напарят, как Чигринского.
0
0


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