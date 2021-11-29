Цыганык: Один из клубов АПЛ готов предложить за Мудрика до 20 млн евро

Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "Севилья" проявляла интерес к хавбеку " Шахтера " Михаилу Мудрику. Также, по словам Цыганыка, один из английских клубов уже готов сделать предложение о выкупе игрока.

"Интерес Севильи к Мудрику – это не фейк! "Севилья" действительно проявляла и проявляет интерес к Мудрику. Сейчас вообще много клубов, интересующихся этим футболистом. Они делают запросы.

Насколько мне известно, один из клубов АПЛ рассматривает возможность сделать предложение "Шахтеру" на выкуп Мудрика. Но та цена, которую он будет предлагать, скажем так, между 10-20 млн. евро, не удовлетворит "Шахтер", скорее всего. Поэтому горняки отклонят это предложение, когда оно поступит.

Мудрик на данном этапе – главная звезда. Он единственный, кто запомнился из "Шахтера" по Лиге чемпионов этого года. И определенно на него будет спрос. Потому никаких фейков. "Севилья" и другие клубы интересуются Мудриком.

Просто у него еще 3,5 года контракт с "Шахтером". Потому пока он связан с "Шахтером". И я думаю, что "Шахтер" в сумме до 20 млн евро вряд ли будет рассматривать предложение", - сказал Цыганык.