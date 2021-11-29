Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 автоматически продлит контракт с Йовичевичем, если команда займет место не ниже 5-го
Пока что Днепр-1 идет третьим
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах контракта главного тренера "
Как ему сообщил тренер, в конце сезона у Йовичевича заканчивается основной контракт, который подписан по системе 2+1.
При этом, если "Днепр-1" закончит чемпионат Украины на позиции не ниже 5-й, то клуб автоматически активирует опцию продления еще на сезон. Касательно Йовичевича, то он доволен работой в Днепре.
Напомним, что после 16 туров у "Днепра-1" 3-е место и 34 очка.
Популярное сейчас
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере