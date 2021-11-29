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Днепр-1 автоматически продлит контракт с Йовичевичем, если команда займет место не ниже 5-го

Премьер-лига
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Пока что Днепр-1 идет третьим

Днепр-1 автоматически продлит контракт с Йовичевичем, если команда займет место не ниже 5-го

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах контракта главного тренера "Днепра-1" Игора Йовичевича с клубом.

Как ему сообщил тренер, в конце сезона у Йовичевича заканчивается основной контракт, который подписан по системе 2+1.

При этом, если "Днепр-1" закончит чемпионат Украины на позиции не ниже 5-й, то клуб автоматически активирует опцию продления еще на сезон. Касательно Йовичевича, то он доволен работой в Днепре.

Напомним, что после 16 туров у "Днепра-1" 3-е место и 34 очка.

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В статье: Игорь Йовичевич Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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