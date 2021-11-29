Днепр-1 автоматически продлит контракт с Йовичевичем, если команда займет место не ниже 5-го

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых нюансах контракта главного тренера " Днепра-1 " Игора Йовичевича с клубом.

Как ему сообщил тренер, в конце сезона у Йовичевича заканчивается основной контракт, который подписан по системе 2+1.

При этом, если "Днепр-1" закончит чемпионат Украины на позиции не ниже 5-й, то клуб автоматически активирует опцию продления еще на сезон. Касательно Йовичевича, то он доволен работой в Днепре.

Напомним, что после 16 туров у "Днепра-1" 3-е место и 34 очка.