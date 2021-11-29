Бабич: Хотим провести точечное усиление с прицелом на УПЛ

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич поделился впечатлениями от работы в Первой лиге Украины, рассказал о трансферных планах команды и прокомментировал последние результаты своих подопечных

- Вы много тренировали в УПЛ, а сейчас уже 9 туров работаете в Первой лиге. Какая она?

- Могу сказать, что здесь у команд очень крепкий, средний уровень. Любая команда может преподнести сюрприз. Понятно, что тактической мысли не так много, как в Премьер-лиге.

- На 99% мы понимаем, что Кривбасс будет в УПЛ. Команда будет там в нынешнем виде, или нужно вести селекцию? Вы будете вести ее сейчас, или позже?

- Мы хотим сделать точечное усиление в межсезонье, 2-3 позиции. Также мы хотим провести точечное усиление уже при выполнении задачи. Но сейчас для нас главное ни в коем случае не успокаиваться. Мы понимаем, что впереди еще 10 матчей, и нам нельзя думать о том, что мы уже выполнили задачу.

- Это усиление будет уже с прицелом на УПЛ, или для решения локальных задач в Первой лиге?

- Конечно, с прицелом на УПЛ. Сейчас мы видим, что есть «горячие» позиции, которые нам надо усилить. Правильная конкуренция пойдет только на пользу команде. Поэтому мы хотим делать это не большой группой, а точечно. Сегодня мы встречались с руководством и нашли правильные слова. Руководство поддержало нас в этом плане.

- Два последних домашних матча Кривбасса завершились вничью. Как это воспринималось местной публикой и руководством клуба?

- Болельщики всегда нас поддерживают. Эти два матча, с Горняком-Спорт (0:0) и Агробизнесом (1:1), нужно разделить. Если после Горняка я был не совсем доволен качеством игры, тем как мы двигались на поле, то после вчерашнего матча я похвалил ребят и поддержал их. Сказал, что доволен игрой и самоотдачей, ведь по такому тяжелому полю намного легче обороняться. Но недоволен результатом. Болельщики после игры нас поддерживали, фанаты устроили нам фаер-шоу, мы их поблагодарили. Думаю, что эта ничья немного огорчила нас в плане результата, но не в плане рисунка игры.

- У Алексея Хобленко классные показатели, он идет вторым в списке лучших бомбардиров лиги. Является ли для него каким-то особенным вызовом выигрыш бомбардирской гонки?

- Думаю, любой футболист, тем более нападающий, должен и хочет забивать голы. Леша Хобленко - не исключение. Понятно, что у него есть свои личные амбиции, но он не ставит их выше клубных, мы об этом разговаривали. То, что сейчас я использую его на не совсем привычной позиции, а он показывает хорошую игру, говорит о том, что Хобленко правильно оценивает и понимает ситуацию, в которой мы сейчас находимся. В будущем надеюсь использовать его в позиции первого нападающего, и он будет приносить больше голевых действий в атаке.